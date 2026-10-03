Gökçen, AKPM'de 'Ailem Güvende' suçlamalarını 519 doları örnek vererek anlattı - Son Dakika
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Gökçen, AKPM'de 'Ailem Güvende' suçlamalarını 519 doları örnek vererek anlattı

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Gökçen, AKPM\'de \'Ailem Güvende\' suçlamalarını 519 doları örnek vererek anlattı
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, AKPM'de 'Ailem Güvende' suçlamalarının Fransa, Almanya, Hollanda ve Avrupa Konseyi'nden alınan fonlarla ilgili olduğunu söyledi. Gökçen, bir dosyada Avrupa Konseyi'nden bir kez gönderilen 519 doları örnek gösterdi.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda, "Ailem Güvende" operasyonunda LGBTİ derneklerine yöneltilen suçlamaların bazı Avrupa ülkelerinden alınan fonlarla ilgili olduğunu söyleyerek, " Fransa, Almanya ve Hollanda'dan arkadaşlar, size bir sorum var: Size herhangi bir hükümet temsilcisi 'Benim ülkemde kamu düzenini bozmak için neden para harcıyorsun?' diye sordu mu?" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Strazburg'daki AKPM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Türkiye'de "Ailem Güvende" adı altında yapılan operasyonlarda tutuklananların, "Benim ailem aile değil mi?" sorusunu sorduklarını aktaran Gökçen, "Çünkü bu operasyonlar sadece LGBTİ'leri hedef almadı, onların haklarını savunan ailelerini de hedef aldı. Akademisyenler, gazeteciler, aktivistler, feministler hedef alındı" dedi.

Her gün onlarca sosyal medya hesabının engellendiğini söyleyen Gökçen, "Bağımsız haber platformu T24, sözde LGBTİ propagandası yaptığı gerekçesiyle tamamen kapatıldı. LGBTİ derneklerine yönelen suçlamalar Fransız Büyükelçiliği'nden, Alman Büyükelçiliği'nden, Hollanda Büyükelçiliği'nden, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan ve hatta tam da bu kurumdan Avrupa Konseyi'nden alınan fonlarla ilgili" şeklinde konuştu. Gökçen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size bir örnek vereceğim. Bir dernekle ilgili soruşturma dosyasında Avrupa Konseyi'nden bir kez gönderilen 519 dolar var. Bu dernekler kapatılma riskiyle karşı karşıya ve soruşturma dosyası açıkça kamu düzenini bozma ve toplumsal değerlere zarar verme iddiası içeriyor. Bunun ne demek olduğunu açıkça konuşalım. Bu iddiaya göre burada temsil edilenler de dahil olmak üzere yabancı devletler Türkiye'nin toplumsal değerlerini ve aile yapısını bozma çalışmalarını LGBTİ dernekleri aracılığıyla finanse ediyor.

Değerli arkadaşlar, özellikle Fransa, Almanya ve Hollanda'dan arkadaşlar, size bir sorum var: Size herhangi bir hükümet temsilcisi 'Benim ülkemde kamu düzenini bozmak için neden para harcıyorsun?' diye sordu mu? Bu hafta bütün bu tartışmalarda ben hiç böyle bir uyarı duymadım. Size böyle bir uyarı gelmediyse, o zaman size sormalıyım: burada garip bir çelişki yok mu?"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Gökçen, AKPM'de 'Ailem Güvende' suçlamalarını 519 doları örnek vererek anlattı - Son Dakika
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