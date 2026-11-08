Ankara Çubuk'ta yangında 2'si bebek 6 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta yangında 2'si bebek 6 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı

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Ankara Çubuk\'ta yangında 2\'si bebek 6 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede saat 03.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si bebek 6 kişi hastaneye kaldırılırken, bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si bebek 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Saçak Sokak'ta 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan N.A.'ya (64) ait dairenin oturma odasında, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun duman kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada oturanlar tahliye edildi. N.A. ile 3'üncü ve 4'üncü katta bulunan Y.B. (30), eşi M.B. (30), ikiz çocukları A.B. (1) ve G.B. (1) ile M.P. (21), duman nedeniyle rahatsızlandı. Dumandan etkilenen 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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