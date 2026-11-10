Edirne\'de 2026\'da bebek sahibi olan çiftlere yenidoğan destek çantası verildi

Edirne'de 2026'da bebek sahibi olan çiftlere yenidoğan destek çantası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan ailelere bebek destek çantası dağıttı. 2026 yılında anne baba olan çiftlere verilen çantalarla yenidoğan bebeklerin temel ihtiyaçlarına katkı sağlanması amaçlanıyor.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında hizmet alan ailelere bebek destek çantaları hediye edildi.
Bakanlık hizmetlerinden yararlanan ve proje kapsamında 2026 yılında anne baba olma sevinci yaşayan çiftlere, yenidoğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren destek çantaları teslim edildi.
Uygulamayla ailelerin yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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