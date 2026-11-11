1600 yıllık mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var

Güney Amerika ülkesi Peru'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda bilim dünyasının dikkatini çeken bir keşfe imza atıldı. Ülkenin güneyindeki Ica bölgesinde bulunan Palpa Vadisi'ndeki antik Nazca mezarlığında, yaklaşık 1600 yıl önce yaşamış bir bebeğe ait iskelet kalıntıları ortaya çıkarıldı. İskeletin kafatasında yüzün ortasında yalnızca bir göz çukuru bulunması, araştırmacıları genetik incelemelere yöneltti.

KAFATASINDA TEK GÖZ ÇUKURU TESPİT EDİLDİ

California Üniversitesinden antropolog Lars Fehren-Schmitz, bilim haberleri platformu Live Science'a yaptığı açıklamada, Jauranga arkeolojik alanındaki mezarlıkta siklopi (tek gözlülük) vakasına rastlandığını bildirdi.

İskelet üzerinde yapılan incelemelerde, bebeğin kafatasının yüz bölgesinde tek bir göz çukuru bulunduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu sıra dışı anatomik yapının nedenini ortaya çıkarmak amacıyla kalıntılardan elde edilen DNA örneklerini analiz etti.

DNA ANALİZİNDE GENETİK ANOMALİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan genetik incelemelerde, bebeğin 13. kromozomunun fazladan bir kopyasını taşıdığı tespit edildi. Trizomi 13 olarak bilinen bu kromozomal anomalinin, bebeğin kafatasında görülen doğum kusurunun muhtemel nedeni olduğu değerlendirildi.

Fehren-Schmitz, bebeğin doğumdan sonra ne kadar süre yaşadığının ise kesin olarak belirlenemediğini söyledi.

SİKLOPİ NEDİR?

Siklopi, anne karnındaki gelişim sırasında embriyonik ön beynin sağ ve sol yarım kürelere düzgün şekilde ayrılamaması sonucunda ortaya çıkan son derece nadir bir doğum kusuru olarak biliniyor. Bu gelişim bozukluğu, yüzün orta bölümünde tek bir göz çukurunun oluşmasına yol açabiliyor.

Peru'daki keşif, antik topluluklarda görülen nadir genetik anomalilerin araştırılması açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.