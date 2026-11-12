Gaziantep\'te 10 bin 40 anne ve bebek ürünü için bağış protokolü imzalandı

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi aileler, koruyucu aileler ve çocuk bakım kuruluşlarında koruma altında bulunan bebeklere verilmesi için 10 bin 40 anne ve bebek ürünü için bağış protokolü imzalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever Halil Fincan arasında Valilik Fuaye Salonu'nda protokol imzalandı.

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı, güvenli koşullarda büyümesine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan protokol kapsamında portbebe, oyun parkı, scooter, anne çantası ve bebek kangurusundan oluşan 10 bin 40 ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Destekten evlilik kredisi desteğinden yararlanan çiftler, koruyucu aileler ve çocuk bakım kuruluşlarında koruma altında bulunan bebekler de yararlanacak.

Ayrıca bağış kapsamında ayrılan 300 ürün, Mehir Vakfı iş birliğiyle evlilik hazırlığında olan 300 ihtiyaç sahibi çifte hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, protokolün kentin hayırseverlik kültürü ve dayanışma anlayışının güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Evliliklerin teşvik edilmesi, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin desteklenmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olunması için kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu belirten Çeber, bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de bağışın ailelerin yükünü hafifletmesi ve çocukların daha sağlıklı, güvenli koşullarda büyümesine katkı sağlaması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Hayırsever Halil Fincan ise Gaziantep'te ürettikleri ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.