Kütahya Şehir Hastanesi\'nde sağlık çalışanlarına emzirmede 10 adım eğitimi veriliyor

Kütahya Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına emzirmede 10 adım eğitimi veriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Şehir Hastanesi'nde Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastane Programı kapsamında sağlık çalışanlarına emzirme danışmanlığı eğitimi veriliyor. Eğitimde başarılı emzirmede 10 adım stratejisi ele alınıyor, sınavın ardından personele katılım belgesi takdim ediliyor.
Kütahya Şehir Hastanesi'nde, anne sütünün teşvik edilmesi ve emzirmenin desteklenmesi amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik "Anne Sütünün Teşviki ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" veriliyor.
Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastane Programı kapsamında düzenlenen eğitimlerde, gebe, anne ve bebeklerle temas halinde olan sağlık çalışanlarına alanında uzman eğitimciler tarafından bilgi aktarılıyor.
başarılı emzirme için 10 adım
Eğitim programında, emzirmenin korunması ve desteklenmesi, başarılı emzirmede 10 adım stratejisinin uygulanması ve devamlılığının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca bebeklerde beslenme bozukluklarının önlenmesine yönelik konular ele alınıyor.
eğitim sonunda katılım belgeleri veriliyor
Kütahya Şehir Hastanesi'nde eğitim alan personele, program sonunda yapılan sınavın ardından katılım belgeleri takdim ediliyor.
Hastanede yürütülen eğitimlerle sağlık çalışanlarının emzirme danışmanlığı konusunda bilgi ve donanımlarının artırılması, anne sütüyle beslenmenin teşvik edilmesi ve bebeklerin sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
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