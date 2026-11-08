Konya Seydişehir\'de solunum sıkıntısı çeken 1 günlük bebek helikopterle sevk edildi

Konya Seydişehir'de solunum sıkıntısı çeken 1 günlük bebek helikopterle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Seydişehir'de dünyaya gelen 1 günlük bebekte solunum sıkıntısı tespit edilmesi üzerine hava ambulansı talep edildi. Entübe edilen bebek, ambulans helikopterle Konya merkezdeki Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 1 günlük bebek, entübe edilerek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenince hava ambulansı istendi.
Bebek, hava ambulansıyla Konya merkezde bulunan Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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