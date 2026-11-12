Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi üst geçidinde kalkan plakalar geçişi engelliyor - Son Dakika
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi üst geçidinde kalkan plakalar geçişi engelliyor

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi üst geçidinde kalkan plakalar geçişi engelliyor
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi üst geçidinde kalkan plakalar geçişi engelliyor
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişindeki üst geçitte zemin plakalarının çoğunun yerinden çıkması vatandaşların tepkisine yol açtı. Engelli ve bebek arabalarıyla hastaneye gitmek isteyenler geçişte zorlanırken, bakımsız üst geçidin düzeltilmesi talep ediliyor.

Bilecik'te hastane üst geçidindeki zemin döşeme plakaların çoğunun kalkması nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, engelli ve bebek arabaları bu yolda gidemiyor.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde Osmaneli istikametine gidecek olan vatandaşların karşıya rahatça geçebilmesi için yapılan üst geçidin bakımsızlığı tepkilere neden oldu. Yürüyüş yoluna döşenen zemin plakalarının çoğunun yerinden çıkması nedeniyle engelli ve bebek arabasıyla hastaneye gitmek için bu üst geçidi kullananlar adete akla karayı seçiyor.

"Engelli, yaşlılar ve hastalar buradan çıkamıyor"

Üst geçidi kullanan Hatice Güney, üst geçidin düzenlenmesi söyleyerek, "Engelli, yaşlılar ve hastalar buradan çıkamıyor. Yani böyle olmaz, buraya bebek arabalarıyla geliyorlar, engelli arabalarıyla geliyorlar. Karşıya geçmekte zorlanıyorlar, hastaneye gitmek için. Devletimiz sahip çıksın buna" dedi.

"Burada yollar sökülmüş, hastalar bu yollardan çıkmakta zorlanıyor"

Diğer bir vatandaş ise, "Burada yollar sökülmüş. Hastalar bu yollardan çıkmakta zorlanıyor. Bebek arabalarıyla gelenler de aynı şekilde sıkıntı yaşıyor. İnsanlar hastaneye geliyor, rahatsız oldukları halde karşıya geçebilmek için üst geçidi kullanmak zorunda kalıyor. Ancak bu şekilde geçiş yapmak mümkün olmuyor. Buraların düzeltilmesi lazım. Özellikle yaşlılar ve bebek arabası kullananlar için büyük sıkıntı. İnşallah bir an önce düzeltilir. Uzun zamandır böyle olduğunu söyleyebilirim. Yaşlılar da aynı şekilde zorlanıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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