Ağrı'daki 270 yataklı hastaneye tüp bebek ve onkoloji merkezi eklendi - Son Dakika
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Ağrı'daki 270 yataklı hastaneye tüp bebek ve onkoloji merkezi eklendi

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Ağrı\'daki 270 yataklı hastaneye tüp bebek ve onkoloji merkezi eklendi
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, 270 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Hastanenin projesine tüp bebek ve onkoloji merkezi ile Anne Oteli eklenirken, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım kapasiteleri artırılacak.

Ağrı Valisi Dr Önder BOZKURT, 270 yatak kapasitesine sahip Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ağrı'daki 270 yataklı hastaneye tüp bebek ve onkoloji merkezi eklendi

Ağrı Valisi Dr Önder BOZKURT'a AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Vali Yardımcısı Yaşar Artar, Sağlık İl Müdürü Mehmet Acu eşlik ettiler.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanenin mevcut projesi, sağlık alanındaki yeni ihtiyaçlar ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda genişletilerek tüp bebek merkezi, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile anne adayları ve refakatçilerinin konaklayabileceği “Anne Oteli” projeye dâhil edildi.

Ağrı'daki 270 yataklı hastaneye tüp bebek ve onkoloji merkezi eklendi

Hastanenin hizmete girmesiyle birlikte yenidoğan ve çocuk yoğun bakım kapasiteleri artırılacak, poliklinik hizmetleri genişletilerek vatandaşlara daha kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunulacak.

Ayrıca otopark, yeşil alan, sosyalleşme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla desteklenecek olan hastane, yalnızca sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir yapı olmanın ötesinde, modern ve kapsamlı bir sağlık kompleksi olarak hizmet verecek.

Ağrı'daki 270 yataklı hastaneye tüp bebek ve onkoloji merkezi eklendi

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne Yeni Sağlık Birimleri Ekleniyor

Valimiz Sayın Önder BOZKURT, 270 yatak kapasitesine sahip Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastanenin mevcut projesi, sağlık alanındaki yeni ihtiyaçlar ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda genişletilerek tüp bebek merkezi, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile anne adayları ve refakatçilerinin konaklayabileceği “Anne Oteli” projeye dâhil edildi.

Ağrı'daki 270 yataklı hastaneye tüp bebek ve onkoloji merkezi eklendi

Hastanenin hizmete girmesiyle birlikte yenidoğan ve çocuk yoğun bakım kapasiteleri artırılacak, poliklinik hizmetleri genişletilerek vatandaşlara daha kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunulacak.

Ayrıca otopark, yeşil alan, sosyalleşme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla desteklenecek olan hastane, yalnızca sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir yapı olmanın ötesinde, modern ve kapsamlı bir sağlık kompleksi olarak hizmet verecek.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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