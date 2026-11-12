Sarıkamış MYO öğrencileri köy okullarına el yapımı bebek ve eğitici materyal götürdü - Son Dakika
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Sarıkamış MYO öğrencileri köy okullarına el yapımı bebek ve eğitici materyal götürdü

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Sarıkamış MYO öğrencileri köy okullarına el yapımı bebek ve eğitici materyal götürdü
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Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, Yağbasan, Çatak ve Yayıklı köy okullarındaki çocuklara el yapımı ve amigurumi bebeklerle eğitici materyaller ulaştırdı. Etkinlikte tiyatro ve hikaye anlatımı yapıldı; materyaller öğretmenlere de hediye edildi.

Kafkas Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, kendi elleriyle hazırladıkları el yapımı ve amigurumi bebekler ile eğitici materyalleri köy okullarındaki çocuklara ulaştırarak örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Yağbasan, Çatak ve Yayıklı köy okullarında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar tiyatro gösterileri, hikaye anlatımları ve çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, ders kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri sahada uygulamaya dönüştürmek amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Öğr. Gör. Elif İçen Kükürt'ün yürüttüğü ders kapsamında, Waldorf eğitim yaklaşımından ilham alınarak öğrenciler tarafından el yapımı ve amigurumi bebekler ile çocukların gelişim özelliklerine uygun eğitici materyaller hazırlandı.

Öğrencilerin el emeğiyle ortaya çıkardığı materyaller, yalnızca birer oyuncak olmanın ötesinde çocukların hayal güçlerini ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı.

"Köy okullarında çocuklarla buluştular"

30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cengiz ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fecri Yıldırım da katıldı.

Öğr. Gör. Elif İçen Kükürt rehberliğinde köy okullarına giden öğrenciler, hazırladıkları el yapımı bebekleri ve eğitici materyalleri Yağbasan, Çatak ve Yayıklı köylerindeki çocuklara ulaştırdı.

Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen üniversite öğrencileri, tiyatro gösterileri ve hikaye anlatımı etkinlikleriyle miniklerin eğlenceli ve öğretici vakit geçirmesini sağladı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği el emeği bebekler, miniklerin yüzlerinde tebessüm oluştururken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Eğitici materyaller öğretmenlere de hediye edildi"

Çalışma kapsamında hazırlanan materyaller yalnızca çocuklara dağıtılmakla kalmadı, köy okullarında görev yapan öğretmenlere de hediye edildi. Böylece üretilen materyallerin sınıf ortamında eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak kullanılmaya devam etmesi amaçlandı.

Öğretmenlere teslim edilen eğitici materyallerin, çocukların öğrenme süreçlerine katkı sağlaması, oyun yoluyla öğrenmeyi desteklemesi ve sınıf içi etkinlikleri zenginleştirmesi hedefleniyor.

"Öğrenciler teorik bilgilerini sahada uyguladı"

Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışması, Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri açısından da önemli bir mesleki deneyim sundu. Öğrenciler, eğitimleri sırasında edindikleri teorik bilgileri gerçek eğitim ortamlarında uygulama, çocukların gelişim özelliklerini yakından gözlemleme ve onlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.

Materyal tasarlama ve üretme süreçlerinden etkinliklerin uygulanmasına kadar farklı aşamalarda görev alan öğrenciler, mesleki becerilerini geliştirirken aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinci kazandı.

Üniversite ile toplum arasındaki iş birliğini güçlendiren etkinlik, geleceğin çocuk gelişimi uzmanlarının hem mesleki hem de sosyal yönden gelişimine katkı sağladı.

Çocukların yüzlerinde tebessüm bırakan, köy okullarındaki öğretmenlere eğitim materyalleri kazandıran ve üniversite öğrencilerine saha deneyimi sunan çalışma, eğitimin yalnızca sınıflarda değil, paylaşarak, üreterek ve birlikte öğrenerek de gerçekleştirilebileceğini ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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