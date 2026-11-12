Dünya Prematüre Günü'nde Samsun Şehir Hastanesinde 20 bebek ve aileleri buluştu - Son Dakika
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Dünya Prematüre Günü'nde Samsun Şehir Hastanesinde 20 bebek ve aileleri buluştu

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Dünya Prematüre Günü\'nde Samsun Şehir Hastanesinde 20 bebek ve aileleri buluştu
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Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Samsun Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe, erken doğan 20 bebek ve aileleri katıldı. Programda bebeklerin doğum ve tedavi süreçleri anlatılırken, aileler de yoğun bakım döneminde yaşadıkları zorlukları paylaştı.

Samsun Şehir Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü kapsamında, hastanede erken doğumla dünyaya gelen 20 bebek ve ailelerinin katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Programda, prematüre bebeklerin doğumdan sonraki tedavi süreçleri anlatılırken, aileler de yaşadıkları zorlukları paylaştı.

Samsun Şehir Hastanesi Oditoryum servisinde Dünya Prematüre Günü kapsamında hastanede erken doğumla dünyaya gelen 20 bebek ve ailelerinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Hastalar ve sağlık ekibinin hazırladığı videoların izlendiği etkinlikte aileler bebeklerinin doğum ve tedavi süreçlerini anlattı. Program, pasta kesimiyle sona erdi. Programa Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Ferhan İren, doktorlar, hemşireler, hasta yakınları ve çocuklar katıldı.

HER YIL 13 MİLYON BEBEK ERKEN DOĞUYOR

Etkinlik sonrası konuşan Samsun Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Ferhan İren, "Bugün Samsun Şehir Hastanemizde Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği olarak Prematüre gününü kutladık. Her yıl 13 milyon prematüre dünya genelinde hayata gelmektedir. Erken hayata gelen prematürelerimizi sağlıkla hayata hazırlamak, Yenidoğan Yoğun Bakım ekibinin en önemli görevidir. Hepimize kutlu olsun. Aileleri de anne ve babaları da sabırları ve verdikleri mücadele için kutluyorum. Yenidoğan yoğun bakımındaki teknolojik gelişmeler artık 500-600 gram 26 haftanın altındaki bebekleri bile hayatta tutmaya mücadelesini vermektedir. Parmak çocuk olarak adlandırılan yıllar önce hayatta kalamayan 'Yeni Doğanlar' artık yaşatılabilmektedir ve sağlıkla yaşama tutunmaktadırlar" dedi.

Teknolojik gelişmelerle 500 gram doğan bebekleri bile hayatta tutabildiklerini ifade eden İren, "Erken doğumun nedenleri çevresel faktörler, gebeler üzerinde yaşam kalitesi, stresin artması, genetik kadın doğum hastalıklarının gebeliği sonlandırmak zorunda bırakması, bu tip nedenlerle erken doğumlar artıyor gibi gözükmekte. Ancak teknolojik gelişmelerle onları yaşama bağlamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. 23 hafta, 500 gram olan bebeklerimizi de hayatta tutabilmekteyiz" diye konuştu.

'KIZIM 'MUCİZE BEBEK' OLARAK DÜNYAYA GELDİ'

Kızının mucize bebek olarak dünyaya geldiğini belirten anne Esra Bayraktar (35), "Kızım Güneş, 28 hafta doğdu. 890 gram olarak dünyaya geldi. Çok zorlu bir süreçten geçti. 25 gün kadar kuvözde entübe olarak kaldı. Buradaki doktorlarımız ve hemşirelerimiz çok yardımcı oldular. 75 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Şimdi de 2 yaşında ve 11 kilogram. Mucize bebek olarak dünyaya geldi" dedi.

'ÇOK ZORLU DÖNEMLER GEÇTİK'

Doğumdan sonra zor dönemler yaşadıklarını ifade eden anne Duygu Yıldız Sarıoğlu (25) ise, "Bebeğim Aybars Mehmet Sarıoğlu, 28 hafta 6 günlük ve 1320 gram olarak dünyaya geldi. 69 günlük bir yoğun bakım sürecimiz oldu. 69 günün sonunda da 2,5 kilograma yakın olarak taburcu olduk. Şu anda da 5 kilogramız. O günler çok zordu. Süt getiriyoruz, veriyoruz ama bebeği göremiyoruz. 5 dakika görebiliyoruz. Enfeksiyon geçirmesin diye doktorlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Vücudu kabardığı zaman yağ sürüyorlar. Bebeklerimizle çok ilgilenmişler. Güzeldi ama çok zor dönemler geçirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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