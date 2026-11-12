Dünya Prematüre Günü\'nde 20 prematüre bebek Samsun Şehir Hastanesi\'nde buluştu

Samsun Şehir Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, hastanede dünyaya gelen 20 prematüre bebek ve aileleri bir araya geldi. Bebeklerin hayata tutunma hikayelerini anlatan anne ve babalar duygusal anlar yaşarken, aileler benzer süreçlerden geçen ebeveynlere sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Samsun Şehir Hastanesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen programa, hastanede dünyaya gelen 20 prematüre bebek ve aileleri katıldı. Programda, prematüre bebeklerin ve sağlık ekibinin hazırladığı videolar izlenirken, aileler de çocuklarının dünyaya gelişinden itibaren yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Kimisi 720 gram, kimisi ise 1 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerin yaşam mücadelesi, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Program, pasta kesimiyle sona erdi.

Çocuklarının hayata tutunma mücadelesini anlatan anne ve babalar, prematüre bebek sahibi ailelerin zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Benzer durumdaki ailelere sabırlı olmalarını ve bol bol dua etmelerini tavsiye eden ebeveynler, Samsun Şehir Hastanesi'ndeki sağlık ekibine güvendiklerini ifade etti.

"500 gramlık bebekleri hayata tutundurabiliyoruz"

Samsun Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ferhan İren ise her yıl dünya genelinde yaklaşık 13 milyon bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiğini belirterek, erken doğan bebekleri sağlıklı bir şekilde hayata hazırlamanın yenidoğan yoğun bakım ekibinin en önemli görevi olduğunu söyledi. Yenidoğan yoğun bakım teknolojilerindeki gelişmelere dikkat çeken İren, "Artık 500-600 gram ağırlığında, 26 haftanın altındaki bebekleri bile hayatta tutabilmek için mücadele veriyoruz. Yıllar önce hayatta kalamayan prematüre bebekler artık yaşatılabiliyor ve sağlıklı bir şekilde hayata tutunabiliyor" dedi.

Erken doğumun nedenlerine de değinen İren, çevresel faktörler, yaşam kalitesindeki değişimler, gebeler üzerindeki stres ve bazı kadın hastalıklarının erken doğuma neden olabildiğini ifade etti. İren, 23 haftalık ve 500 gram ağırlığında doğan bebekleri de hayata tutundurabildiklerini sözlerine ekledi.

"Prematüre bebeklerin yaşam mücadelesi ortak bir mücadeledir"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay ise prematüre bebeklerin hayata tutunma sürecinin yalnızca bebeklerin değil, ailelerin ve sağlık çalışanlarının da ortak mücadelesi olduğunu belirterek, "Bir bebeğin ilk ağlaması, ilk kez annesinin kucağına verilmesi hepimiz için çok kıymetli anlardır. Bazen endişeyle, bazen özlemle, bazen de küçücük bir gelişmenin verdiği büyük mutlulukla günlerimizi geçiriyoruz. Ancak bütün bu süreçte sevginizle, sabrınızla ve umudunuzla evlatlarınızın en büyük destekçisi oldunuz. Bugün burada sizlerin hikayelerini dinlemek, insanın ne kadar güçlü olabileceğini bize bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.