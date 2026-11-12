Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

2024 yılının mayıs ayında Paris'te dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber geldi. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin ikinci bebeklerini beklediği öğrenildi. Güzel oyuncunun katıldığı bir etkinlikte çekilen fotoğrafları da hamilelik haberini ortaya çıkardı.

BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

35 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk, katıldığı etkinlikte objektiflere poz verdi. Ünlü oyuncunun belirginleşen karnı dikkat çekerken ikinci kez hamile olduğu öğrenildi. Pamuk ve Yazıcı çiftinin yeniden anne ve baba olmaya hazırlandığı belirtildi.

İLK BEBEKLERİNİ 2025'TE KUCAKLARINA ALDILAR

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024'te Paris'te düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti. Çift, Ocak 2025'te dünyaya gelen oğulları Mylan ile ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İlk çocuklarının doğumunun ardından aile hayatlarını gözlerden uzak sürdüren çift, şimdi ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.