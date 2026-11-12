Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Mylan'ı kucaklarına alan çiftin bebek sevinci yaşadığı öğrenildi. 35 yaşındaki oyuncunun katıldığı bir etkinlikte belirginleşen karnı dikkat çekti.

2024 yılının mayıs ayında Paris'te dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber geldi. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin ikinci bebeklerini beklediği öğrenildi. Güzel oyuncunun katıldığı bir etkinlikte çekilen fotoğrafları da hamilelik haberini ortaya çıkardı.

BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

35 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk, katıldığı etkinlikte objektiflere poz verdi. Ünlü oyuncunun belirginleşen karnı dikkat çekerken ikinci kez hamile olduğu öğrenildi. Pamuk ve Yazıcı çiftinin yeniden anne ve baba olmaya hazırlandığı belirtildi.

Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

İLK BEBEKLERİNİ 2025'TE KUCAKLARINA ALDILAR

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024'te Paris'te düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti. Çift, Ocak 2025'te dünyaya gelen oğulları Mylan ile ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İlk çocuklarının doğumunun ardından aile hayatlarını gözlerden uzak sürdüren çift, şimdi ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor
Melisa Aslı PamukYusuf YazıcıMagazinFutbolMylanBebekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti
9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti Yıllar sonra havalimanının sesi oldu 9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti! Yıllar sonra havalimanının sesi oldu
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
Gökhan Töre’nin şampiyonluk madalyaları satışta Sessizliğini bozdu Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu
Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
09:05
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı
Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:47
Futbol dünyasını sarsan iddia Cristiano Ronaldo Fenerbahçe’ye geliyor
Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
08:31
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
07:07
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim Tabelalar değişti
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 09:30:56. #7.12#
SON DAKİKA: Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android