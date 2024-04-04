Erzurum\'da eTwinning projesiyle çocuklar kutu oyunlarıyla gelişiyor

Erzurum'da hazırlanan eTwinning projesiyle okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, İtalya'daki çocuklara da öğrettikleri kutu oyunlarıyla hem gelişiyor hem de teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor.
Palandöken ilçesindeki Polis Amca İlkokulunda sınıf öğretmeni Merve Aktaş ile İtalya'nın Roma kentindeki La Giustiniana Okulu öğretmenlerinden Anna Teresa Fiori, yaklaşık 4 ay önce eTwinning platformunda "Çocuklar için Oyunlar Projesi"ni hayata geçirdi.
Projede çocukların telefon, televizyon, tablet ve internet bağımlığının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Öğrenciler, İtalya'daki 25 yaşıtıyla internet üzerinden telekonferansla iletişim kurarak, üç taş ile dokuz taş gibi kendi geleneksel oyunlarını paylaşıyor, yabancı dillerini geliştiriyor.
eTwinning'de (Avrupa'daki okullar topluluğu) yer alan okulun öğretmenleri de proje kapsamında Avrupa'daki meslektaşlarıyla bir araya gelip mesleki ve eğitim açısından deneyim kazanma fırsatı buluyor.
Projenin koordinatör öğretmeni Merve Aktaş, AA muhabirine, "Çocuklar için Oyunlar Projesi"nin çocukların zeka gelişimine olanak sağladığını söyledi.
Projedeki oyunlarla çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunduklarını belirten Aktaş, "Projeye başlarken günümüzde 3D canavarı dediğimiz telefon, televizyon ve tablete karşı çocuklarımızı kutu oyunlarıyla tanıştırmayı, onlara oyunları sevdirmeyi ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçladık. Bu anlamda velilerimizden ve öğrencilerimizden çok güzel dönüşler aldık." dedi.
Aktaş, yaklaşık 120 öğrencinin 10 geleneksel kutu oyunuyla katıldığı projede, Türkiye'nin geleneksel kutu oyunlarını Avrupa'ya tanıttığını ve İtalyan öğrencilerden de kodlama öğrenildiğini anlattı.
Geleneksel oyunları İtalya'daki çocuklara tanıtıyorlar
İtalya ile proje ortağı olduklarını aktaran Aktaş, şöyle konuştu:
"Velilerimizden, özellikle projeye başladıktan sonra çocuklarıyla aile içerisindeki kaliteli zaman geçirme sürelerinin, ders başarılarının, ilgilerinin ve motivasyonlarının arttığına yönelik çok dönüş aldık. Diğer bir amacımız, İtalya'daki öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın oynadığı oyunları öğrenmek ve geleneksel oyunlarımızı İtalya'daki çocuklara tanıtmak.
"eTwinning" projeleri ayrıca farklı kültürleri bir araya getirerek, farklı oyunlar ve deneyimlerle işbirliği içerisinde güzel bir ürün ortaya çıkarma amacına hizmet etmiş oluyor. Projemizin kültürel deneyim ve farklılıktan ziyade amaçlarından bazıları da öğrencilerin kaliteli vakit geçirme, zamanı iyi yönetme, planlı çalışma alışkanlığı kazanma ve kaybetme duygusunu öğrencilerimizin içselleştirmesini, velilerimizin kendini çocuklarıyla ilgili deneyimlerle daha iyi hissetmesini sağlamak."
Aktaş, projede kültürel etkileşimin yoğun olduğunu belirterek, çocukların kazanma ve kaybetme açısından kendini yönetme oyuna ve planlamaya yönelik düşünme becerilerini geliştirme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Velilerden Şifa Akın da projeden aile olarak çocuklarındaki gelişimden ötürü memnun kaldıklarını belirterek, "Çocuğumun evdeki teknolojik aletlere yönelik ekran süresini azalttı. Evde kaliteli vakit geçiriyoruz, satranç ve benzeri turnuvalarla aramızda sosyal ortam oluyor. Dikkat gelişiminde de çok faydası oldu." ifadelerini kullandı.
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