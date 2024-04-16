Cimbom\'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi

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Galatasaray'ın sezon başında 5 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Bu gelişmeleri dikkate alan Aslan, yıldız isim için dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR, ÜLKESİNDEN 2 TALİP VAR

Sarı-kırmızılı takımla olan bağları kopma noktasına gelen Zaniolo, İtalya'ya dönme arzusunu daha önce dile getirmişti. İtalyan basınında yer alan haberlerde Fiorentina ve Napoli'nin yıldız isme talip olduğu belirtiliyor.

CİMBOM, 25-30 MİLYON EURO İSTİYOR

Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmamasına kesin gözüyle bakılan Zaniolo için sarı-kırmızılıların talep ettiği bonservis de ortaya çıktı. Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, İtalyan yıldızın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmıyor ve 25-30 milyon euro istiyor.

BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo'yu geçen sezonun devre arasında Roma'dan 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

İNGİLTERE KARİYERİ İSTEDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

Nicolo Zaniolo, Aston Villa formaıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Zaniolo, çoğunlukla yedek kulübesinde oturduğu takımına sadece 3 gollük katkı sağladı.