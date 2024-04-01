Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G için yayınladı

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Mart ayı bitmiş olsa da Samsung, Mart 2024 güvenlik güncellemesini gecikmeli olarak Galaxy cihazlara yayınlamaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan duyuruya göre Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini iki giriş seviye modele yayınladı. Son derece önemli güvenlik düzeltmeleriyle gelen yeni güncelleme, şimdi Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G için yayınlandı. İşte Samsung Mart ayı güvenlik güncellemesi detayları…

Samsung Mart güncellemesi, Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G için yayınlandı

Mart ayının başından itibaren yayınlanan güvenlik güncellemesi, sonunda iki giriş seviye modele daha yayınlanmaya başladı. Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri One UI 6.1 güncellemesini alırken, Asya ve Avrupa'nın belli bölgelerinde Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G, Mart 2024 güncellemesini almaya başladı.

Galaxy A04e modeli A042FXXS6DXC4 yazılım versiyonu ile güncellemeyi alırken, Afganistan, Mısır, Fiji, Endonezya, Irak, İsrail, Kazakistan, Kenya, Lübnan, Fas, Yeni Zelanda, Türkiye, ve birçok Asya ülkesinde güncelleme indirilebilir durumda.

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Galaxy A13 5G modeli için yeni güncelleme A136BXXS6DXC3 yazılım versiyonu ile yayınlanıyor. Birçok önemli güvenlik açığı düzeltmeleri içeren Samsung Mart güncellemesi, bu model için de Avusturya, Mısır, Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ve Asya ülkelerinde yayınlandı.

Duyurulara göre 44 adet güvenlik açığı düzeltmesi içeren Mart 2024 güvenlik güncellemesi, herhangi yeni bir özellik getirmiyor. Eğer siz de güncellemeyi indirmek isterseniz, Ayarlar uygulamasından Yazılım Güncelleme bölümüne gelebilir ve buradan İndir ve Yükle butonuna tıklayarak güncellemeyi telefonunuza kurabilirsiniz.

Peki, sizin Galaxy telefonunuz Mart güvenlik güncellemesini aldı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.