Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze\'deki soykırımı durdurmak için çağrıda bulundu

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Gazze'de yaşanan soykırımı, katliamı, canavarlığı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması yeter." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, İtalya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Como Camisi'nde gurbetçilerle bir araya geldi.

Cemaatin bayramını tebrik eden Erbaş, ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nde Kur'an-ı Kerim'i ve sünnetini emanet ettiğini vurgulayan Erbaş, "Peygamber Efendimiz, 'bu ikisine sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız' buyuruyor. O zaman biz Kur'an'dan ve sünnetten asla uzak kalmayacağız. Her Müslüman'ın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, okuması, anlaması ve yaşaması lazım." dedi.

"Soykırıma uğrayan, katledilen insanların inancına bakılmaz"

Erbaş, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin, "Soykırıma uğrayan, katledilen insanların inancına bakılmaz, onlara sahip çıkmak lazım. Mazlumun ırkına, dinine bakılmaz, mazlumun yanında yer almak lazım. Avazımız çıktığınca bunu her yerde söylüyoruz, her yere haykırıyoruz. Zalim Müslüman olsa, mazlum gayrimüslim olsa biz mazlum gayrimüslimin yanında yer alırız ve zalim Müslümanın karşısında yer alırız. Bizim inancımız bunu gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de bebeklerin, çocukların, masum insanların bombalar altında can verdiğine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Orada can veren Hristiyanlar da var. Onlar da mazlum. Bütün dünyanın bunun bilincinde olması lazım. İslam'ın savaş hukuku ilkelerinde şöyle bir ibare geçer; 'bir yerde düşman, vatanınızı, sınırlarınızı işgal etmek için savaş açarsa ve bir de onlara karşı müdafaa savaşında bulunursanız, savaş esnasında bile sakın masumlara dokunmayın. Onların burnunun bile kanamasına sebep olmayın. Kadınlara, din adamlarına, masumlara, hayvanlara, çevreye, yeşile dokunmayın.' İşte İslam bu. Gazze'de yaşanan soykırımı, katliamı, canavarlığı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması yeter. Dünyadaki olumsuzlukların kaldırılmasını sadece Müslümanlara bırakamayız. Dünyayı yönetenlerin birlikte hareket etmesi lazım."

"Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir." ayeti kerimesini hatırlatan Erbaş, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hani insan hakları, evrensel beyannameleri, hümanizm bilmem ne… Nerede? Filistin'dekiler insan değil mi? Denizde kıyıya vuran bir balinayı kurtarmak için insan hakları, hayvan hakları savunucuları seferber olmuştu. Filistin'de öldürülen, katledilen on binlerce kişinin bir balina kadar değeri yok mu? Bunu insanlara söylememiz, anlatmamız lazım insanlıklarını hatırlasınlar diye."