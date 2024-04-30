Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi

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Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tavuk eti ihracatı aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı. Öte yandan tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat uygulayan 8 firmaya para cezası uygulandı.

30.04.2024 08:48  Güncelleme: 08:53
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Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatılırken kanatlı et ihracatına kısıtlama getirildi.

AYLIK BAZDA AZAMİ 10 BİN TON SINIRLAMA

Tavuk eti ihracatı 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı. Öte yandan tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat uygulayan 8 firmaya da para cezası uygulandı.

"KIRMIZI ET ALAMAYANLAR BEYAZ ETE YÖNELDİ"

Sektör temsilcileri kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA VAR

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi : "Bilindiği gibi, kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde, yıllardır süregelen üretim ve ihracattaki doğru politikalar ile mevcut üretim hacmine ulaşılmış, sektör uzun yıllardır iç talep ile yurt dışı talebi bir arada karşılayabilecek kabiliyeti muhafaza etmiştir.

"RİSKLER FİYAT ENDEKSİNDE YUKARI YÖNLÜ EĞİLİM OLUŞTURDU"

Son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel riskler, küresel gıda fiyat endeksi üzerinde yukarı yönlü bir eğilim oluşturmuş ve özellikle temel tarım ürünlerinde ülkelerin iç piyasa arzını koruma faaliyetlerini ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak, muhtelif ürünler ile birlikte ülkemizde de tüketim açısından en önemli hayvansal protein aracı olan kümes hayvancılığı ürünleri de 2023 yılının Mayıs ayı içerisinde İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine alınmıştı.

Bununla beraber, 2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir.

"İHRACATA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILMASI GEREKLİLİĞİ İSPAT ETTİ"

Fiyat oluşumları izlenirken üretim ve ihracat gelişimleri analiz edilmiş, iç ve dış talepte muhtemel senaryolar titizlikle tetkik edilmiş, ilgili kamu kurumları ve sektörel kuruluşlar ile istişareler gerçekleştirilerek, üretim, tüketim, dış ticaret ve fiyat oluşumları kapsamında detaylı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Tüketim alışkanlıklarındaki ve iç talepte yaşanan değişimlerin, spekülatif fiyat yükselişlerini beraberinde getirdiği görülmüştür. Yapılan analizler iç piyasada tüketici refahının korunabilmesi için arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, söz konusu ürün ihracatına yönelik bir takım düzenlemeler yapılması gerekliliğini ispat etmiştir.

Bununla birlikte, sektörde ölçek ekonomisinin sürdürülebilmesi, iç talepte yaşanabilecek dalgalanmaların üretim kaybına sebebiyet vermemesi ve yoğun çabalar ile kazanılan ihracat pazarlarının korunabilmesinin de ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir."

Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi

Ticaret Bakanlığı, Kısıtlama, İhracat, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Fayton Faytoncu: Valla biseyin indiğini gormedim siz onlara ceza kestiniz onlarda yine vantadasa odetecek … neden mi ? Cunku cezalar caydırıcı degil !!! 137 8 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: Ülke tam gaz aşağı istikamet maşallah 93 18 Yanıtla
  • Sabri Manisalı: Sıkın dişinizi 2030 da uçacağız...Ömrümüz gitti be... 81 12 Yanıtla
    Serkan Ogur: ukrayna gibi olmaktan iyidir 0 10
  • Selim Kayisi: O 8 firmanın adını verseydiniz de biz de bir ceza kesseydik keşke. 78 2 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN: Ceza kesmişin ne olacak o cezayı yine zam yapıp millete ödetecekler 67 10 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR: 2023 te uçacağız diyorlardı uçuşu 2033e ertelediler herhalde 48 11 Yanıtla
    Şahin kaya: Açlıktan zayıflayıp herkes uçuşa geçecek yakında, yalan bunun neresinde))) 11 1
  • Ahmet null: kısıtlama gelince fiyat artmaz mi? valla yetkililerin aciklamalarindan hic birşey anlamiyorum. halk dilini kullanmiyorlar. burokrasi dili bize agir geliyor. bu haberi tenzih ederim. burada cumleler sade ama ekonomi ve siyasi aciklamalarda hicbir sey anlamiyorum. sanirim cahilligimden kaynaklaniyor 27 6 Yanıtla
    Gk Gs: Ahmet bey ihracat ve ithalat terimlerini incelemeni öneririm. kısıtlama ihracata 17 7
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