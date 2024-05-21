Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten \'\'boy\'\' diyaloğu: Kıskandım seni

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı ve İdari Yargı Kura Töreni'nde, bir savcıyla gülümseten bir diyalog yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'ne katıldı.

"KISKANDIM SENİ"

Erdoğan'la ataması yapılan savcı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Erdoğan, "Boy kaç?" diye sorduğu savcıdan "1.88" cevabını aldı. Erdoğan ise "Niye 1,85 değil? Kıskandım seni." ifadelerini kullanarak güldü. O anlarda salondaki katılımcılar da gülümsedi.