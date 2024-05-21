Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ''boy'' diyaloğu: Kıskandım seni - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ''boy'' diyaloğu: Kıskandım seni

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hakim ve savcı atamalarını gerçekleştirdi. Törende Erdoğan ile ataması yapılan bir savcı arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. ''Boyun kaç?'' diye sorduğu savcıdan ''1.88'' cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Niye 1,85 değil? Kıskandım seni.'' ifadelerini kullandı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törende bulunanlar gülümsedi.

21.05.2024 00:15  Güncelleme: 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı ve İdari Yargı Kura Töreni'nde, bir savcıyla gülümseten bir diyalog yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'ne katıldı.

"KISKANDIM SENİ"

Erdoğan'la ataması yapılan savcı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Erdoğan, "Boy kaç?" diye sorduğu savcıdan "1.88" cevabını aldı. Erdoğan ise "Niye 1,85 değil? Kıskandım seni." ifadelerini kullanarak güldü. O anlarda salondaki katılımcılar da gülümsedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten \'\'boy\'\' diyaloğu: Kıskandım seni
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Hakim, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ''boy'' diyaloğu: Kıskandım seni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hüseyin Taşkın GÜLER: Hoş muhabbet. Keşke hep böyle sevimli olsan başkanım 5 5 Yanıtla
  • ersen temel: boy önemli değil işlev önemli 3 4 Yanıtla
  • Ufuk meral: Ufkumuzu açıyorsunuz 1 2 Yanıtla
  • Orhan Okul: Boya bak diyeceğime “Boyabat” diyorum ;) 0 0 Yanıtla

23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:49 Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran’da seçim tarihi belli oldu Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran'da seçim tarihi belli oldu
22:18 Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil
22:18 ABD’nin İran’a taziye mesajında dikkat çeken ’’seçim’’ detayı ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken ''seçim'' detayı
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ’’boy’’ diyaloğu: Kıskandım seni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ''boy'' diyaloğu: Kıskandım seni
00:03 Juventus’tan tarihi geri dönüş Kenan Yıldız, maça damga vurdu Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça damga vurdu
23:50 Örf ve adetlere uygun değilmiş Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı Örf ve adetlere uygun değilmiş! Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
23:36 Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi’ye taziye göndermekten çekiniyorum Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum
23:32 İran helikopter kazası sonrası yardım istedi, ABD “lojistik nedenlerle“ harekete geçmedi İran helikopter kazası sonrası yardım istedi, ABD "lojistik nedenlerle" harekete geçmedi
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eurovision’daki LGBT propagandasına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 01:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ''boy'' diyaloğu: Kıskandım seni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement