ABD, İran'ın helikopter kazası için yardım isteğini reddetti - Son Dakika
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Politika

ABD, İran'ın helikopter kazası için yardım isteğini reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran hükümetinin helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için yardım istediğini açıkladı. Ancak ABD, lojistik nedenlerle bu yardım talebini reddetti.

20.05.2024 23:31
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran hükümetinin dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için ABD'den yardım istediğini açıkladı.

ABD, dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için İran'ın kendilerinden yardım istediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Ayrıntılara girmeyeceğim ama İran hükümeti bizden yardım istedi" ifadelerini kullanarak, ABD'nin "büyük ölçüde lojistik nedenlerle" yardım edemediğini aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İran'ın helikopter kazası için yardım isteğini reddetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, İran'ın helikopter kazası için yardım isteğini reddetti - Son Dakika
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