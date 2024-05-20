ABD, İran'ın helikopter kazası için yardım isteğini reddetti

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran hükümetinin dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için ABD'den yardım istediğini açıkladı.

ABD, dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için İran'ın kendilerinden yardım istediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Ayrıntılara girmeyeceğim ama İran hükümeti bizden yardım istedi" ifadelerini kullanarak, ABD'nin "büyük ölçüde lojistik nedenlerle" yardım edemediğini aktardı. - WASHINGTON