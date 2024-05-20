Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi\'ye taziye göndermekten çekiniyorum

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la birlikte 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası İran'da 5 günlük milli yas ilan edilirken ülkeler İran'a taziye mesajı iletiyor. Ancak Avrupa ülkesi Litvanya 'dan farklı bir açıklama geldi.

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışı dönüşünde kaza yaptı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi hayatını kaybetti.