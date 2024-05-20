Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum - Son Dakika
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Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum

Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi\'ye taziye göndermekten çekiniyorum

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dünya gündeminin baş sırasına otururken Avrupa'dan farklı bir ses geldi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, İran'ın Ukrayna'da sivillere karşı kullanılan insansız hava araçlarını gönderdiğini hatırlatarak taziye göndermekten çekindiğini söyledi.

20.05.2024 23:36
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la birlikte 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası İran'da 5 günlük milli yas ilan edilirken ülkeler İran'a taziye mesajı iletiyor. Ancak Avrupa ülkesi Litvanya'dan farklı bir açıklama geldi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, İran'ın Ukrayna'da sivillere karşı kullanılan insansız hava araçlarını gönderdiğini hatırlatarak taziye göndermekten çekindiğini söyledi.

Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışı dönüşünde kaza yaptı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

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Son Dakika Dünya Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum - Son Dakika

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