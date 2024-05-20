Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü

Geniş Video İzle

PSG'den ayrılan ve yaz aylarında Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe, Villarreal maçını izledikten sonra milli yıldızımız Arda Güler'e hayran kaldı. Yakın çevresine Arda için övgü dolu sözler kullanan Fransız yıldız, ''Bu çocukta özel bir şey var, onu oynarken gördüğümde beni hayretler içinde bıraktı'' dedi.

20.05.2024 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de son haftaların parlayan yıldızı milli futbolcumuz Arda Güler, Villarreal'e attığı 2 golle yine dikkatleri üzerine çekti. PSG'den ayrıldığını açıklayan ve yaz aylarında Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe de Arda'nın yaptıklarına kayıtsız kalamadı.

Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'nin ağzını açık bıraktı

ARDA'YA HAYRAN KALDI

Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçı seyreden Mbappe'nin yakın çevresine Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Kylian Mbappe, Arda Güler için "Bu çocukta özel bir şey var, onu oynarken gördüğümde beni hayretler içinde bıraktı" ifadelerini kullandı.

Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'nin ağzını açık bıraktı

BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAKLAR

Haberin devamında Kylian Mbappe'nin yeni sezonda Arda Güler ile iyi bir ikili olabileceği vurgulandı. Mbappe'nin Arda Güler'i merakla beklediği belirtilen haberde "Kylian Mbappe'nin yakında yeni bir partnere sahip olabileceğini ve onu Santiago Bernabeu stadyumunda beklediğini gösteriyor. İkili burada birlikte birçok gol ve şampiyonluk kutlamayı ve böylece Madrid kulübü için yeni bir zafer çağına öncülük etmeyi umuyor" ifadeleri yer aldı.

Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'nin ağzını açık bıraktı

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler uzun süre sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçıyla yeşil sahalara geri dönen Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 440 dakika sahada kaldı ve 6 gollük katkı sağladı.

Kylian Mbappe, Real Madrid, Arda Güler, Villarreal, Sözler, Madrid, PSG, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:18 Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil
22:18 ABD’nin İran’a taziye mesajında dikkat çeken “seçim“ detayı ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken "seçim" detayı
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
13:47 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz
23:50 Belediye kamelyaları kaldırdı Gerekçesi şaşırttı Belediye kamelyaları kaldırdı! Gerekçesi şaşırttı
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
23:36 Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi’ye taziye göndermekten çekiniyorum Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eurovision’daki LGBT propagandasına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki
21:15 Hatayspor’un ligdeki kaderini değiştirdi İşte Beşiktaş’ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 00:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement