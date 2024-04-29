Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım - Son Dakika
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Politika

Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon canlı yayınında CHP lideri Özgür Özel ile FETÖ tutuklusu bir akrabasının cenazesinde yaşananları ilk kez anlattı. Arınç, o dönem CHP Manisa Milletvekili olan Özel için, "O benim kahramanım. Özgür Özel benim hukukumu korudu. Ben bunu unutmam." ifadelerini kullandı.

29.04.2024 23:12  Güncelleme: 23:20
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile olan bir anısını anlattı. Arınç, FETÖ'den tutuklu bir akrabasının cenazesinde yaşananları anlatırken, Özgür Özel için "O benim kahramanım." dedi.

Bülent Arınç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i başarılı bulduğunu söyleyerek "Benim için çok önemli bir tarafı daha var." diyerek Özel'le ilgili anısını paylaştı.

FETÖ soruşturmasında tutuklanan, eski Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren babası Halit Tay'ın cenaze törenine özel izin alarak katılmıştı. 2016'daki cenazeye Bülent Arınç ve o dönemler CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de katılmıştı. Arınç o cenazede yaşananları ilk kez anlatarak, "Yani bunu hiçbir yerde de anlatmadım. Eşimin amcasının oğlu Manisa'da sağlık müdürüydü. Daha sonra işte KHK ile görevden alındı. Arkadan da tutuklandı, cezaevine girdi. Bizim amcamız, yani eşimin amcası o tarihlerde vefat etti. Amcamızın oğlunu elleri bağlı olarak cenazeye getirdiler. Özgür Özel de gelmiş. O zaman Manisa milletvekiliydi." dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL BENİM KAHRAMANIMDIR"

Arınç açıklamasının devamında, "Manisa'nın beş milletvekili var AK Parti'de, hiçbirisi yok orada. Ve bunlardan ikisi elinden tutup da milletvekili yaptığım insanlar. Ve bir tanesi de o köyün çocuğu. Onlar yok ortalıkta. Vali zaten yok. Başsavcı kaçmış. Her biri bir tarafa dağılmış. Ben gideceğim diye. Özgür Özel var, ben varım. Cenaze geldi, imam bulundu. Getirdiler amcamızın oğlunu. Jandarma var başında. 'Efendim, kelepçeleri çözemeyiz' dediler. 'Nasıl çözemezsiniz? Bu nasıl Allahuekber diyecek ya? Babasının namazını kılacağız. Zaten otuz tane jandarma var orada. Elini çözsen ne olacak?' dedim. 'Efendim biz böyle talimat aldık.' dediler. Allah bin kere razı olsun. O benim kahramanımdır." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL BENİM HUKUKUMU KORUDU"

Arınç şöyle devam etti: "Özgür Bey dedi ki, 'Başkanım lütfen siz karışmayın. Ben bu işi çözerim' dedi. Onlarla o tartışmaya girdi. 'Siz girerseniz işin içine bunu büyütürler' dedi. 'Ben onlarla mücadele edeceğim' dedi. Jandarma yine kabul etmedi. Valiyi aradı telefonla, Başsavcıyı aradı. Onlarla şiddetle münakaşa etti. 'Yaptığınız ayıptır' dedi ya. 'Yani bu çocuk babasının cenazesine gelmiş. Niçin Allahuekber demesine izin vermiyorsunuz? Kaçacağından mı korkuyorsunuz?' dedi. Sonunda merhamete mi geldiler, korkuya mı geldiler? Eller çözüldü. Çocuk 'Allahuekber' dedi. Babasının namazını kıldı. Şimdi hiçbir Ak Partilinin olmadığı bir yerde, her şeylerini bana borçlu olan insanların bile kaçarak, korkarak gelmediği bir yerde Özgür Özel benim hukukumu korudu. Ben bunu unutmam."

Bülent Arınç, Özgür Özel\'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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