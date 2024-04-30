Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu

Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu

ABD'de bir üniversitede yapılan araştırmaya göre, gün boyunca düzenli olarak elektronik sigara içen gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu. Mentol veya nane yerine tatlı elektronik sigara aromalarını tercih eden gençler arasında uranyum biyobelirteçleri özellikle yüksek.

30.04.2024 09:28  Güncelleme: 09:32
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Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar elektronik sigaranın gençler üzerindekini etkisini inceleyen bir çalışma yaptı. Çalışmada günde en az sekiz kez e-sigara kullandığını bildiren 13 ila 17 yaş arasındaki gençler kullanıldı.

YÜZDE 30 DAHA FAZLA KURŞUN ORTAYA ÇIKTI

Araştırma sonucunda düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum bulunduğu ortaya çıktı.

SONUÇLAR OLDUKÇA ENDİŞE VERİCİ

Araştırmada hiç elektronik sigara kullanmayan gençlerden oluşan bir kontrol grubu bulunmuyor ancak sigaradan kaçınan 200 e-sigara kullanıcısından oluşan ABD örneğindeki belirgin model durumun endişe verici olduğunu ortaya koyuyor.

TATLI AROMALARI TERCİH EDENLER...

Mentol veya nane yerine tatlı elektronik sigara aromalarını tercih eden gençler arasında uranyum biyobelirteçleri özellikle yüksek.

UZMANLAR DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMASINI İSTİYOR

Kamu sağlığı açısından araştırmacılar, e-sigaraların potansiyel toksisitesine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını savunuyorlar.

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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