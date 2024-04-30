Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor - Son Dakika
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Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor

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Çocukları için baby shower yapmak yerine mevlit okutan Seda Bakan'ın katıldığı programda "Herkesten hediye beklemek ayıp değil mi? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı. Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al" demesi alkış topladı.

30.04.2024 08:46  Güncelleme: 08:52
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2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan Seda Bakan, 2019 yılında Leyla'yı, 2022'de de Ela'yı kucağına aldı. Çocukları doğduktan sonra mevlit okutan Bakan'ın baby shower sözleri sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI"

Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Seda Bakan, "Ben iki çocuğuma da 40 mevlütü okuttum. Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki. Hediye listesi yapmaya gerek yok, insanlara zülm... Bence ayıp bir şey. Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al. Ben o balonlara verilen paralara daha çok üzülüyorum. Cinsiyet partisi de yapmadım." ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler ise baby shower yapmayı mantıklı bulduğunu belirterek "Ben o kültürü hemen sahiplenirim! Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor" dedi.

Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor

SÖZLERİ ALKIŞ TOPLADI

Seda Bakan, sözlerinden dolayı kısa sürede X'te gündem oldu. Oyuncuyu sözlerinden dolayı kutlayan binlerce sosyal medya kullanıcısı "Seda tipik bir Türk annesi" ve "Hem görgülü hem de adetlerine bağlı bir kadın" yorumları yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları...

Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
Seda Bakan\'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor

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Son Dakika Magazin Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • murat önder: Tek kelime ile"Takdir ettim" Rabbim analı babalı büyütsün.. 101 1 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Seda Bakan harika birisin! 76 0 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş: insan olmak böyle bişe 31 0 Yanıtla
  • Tarık yücel: Böyle kadınların kocaları her zaman başarılı olur. 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Sarikaya: Canı gönülden kutluyorum sizi anne baba olarak halkın gözünün önünde bir sanatçı olduğunuz için de bunu yapmanız çok büyük incelik ve güzellik anne ve anne adayları inşallah sizi örnek alırlar 6 0 Yanıtla

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