Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz - Son Dakika
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Yaşam

Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz

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Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Müşteki avukatı ise Candan'ın tahliye olmasına itiraz etti. Mahkeme itirazı haklı bulursa Candan yeniden cezaevine girecek.

30.04.2024 07:40  Güncelleme: 07:44
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Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene kasım ayında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklandı. Marmara Cezaevi'nde bulunan Nihal Candan anoreksiya hastalığı nedeniyle kilo kaybettiği ve bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğu gerekçesiyle doktor onayıyla tahliye edildi. Candan'ın serbest kalmasına müşteki avukatları itiraz etti.

NİHAL CANDAN CEZAEVİNE DÖNEBİLİR

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından konuyla ilgili belgeleri yayınlayarak "Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan'a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte o itirazın belgesi" ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA KUAFÖRE GİTTİ

Cezaevinden çıktıktan sonra kendi imkanlarıyla evine giden Nihal Candan, tahliye olduktan sonra soluğu kuaförde aldı. Kanal D Ana Haber'e röportaj veren Candan "Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti. En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz tabi rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum" dedi.

KARDEŞİNİ GÖRMEYE GİTMEYECEK

Oldukça yorgun görünen ve bir deri bir kemik kalan Candan'ın yüzünden de çok kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Cezaevinde kitap okuyup televizyon izleyerek zaman geçirdiğini söyleyen Nihal Candan, yaşadığı travmalardan dolayı tutuklu bulunan kardeşi Bahar Candan'ı ziyarete gidemeyeceğini belirtti.

Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz

NE OLMUŞTU?

Bir suç örgütüne yönelik "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2023'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Aynı soruşturmanın devamında Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz
Nihal Candan\'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz

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Son Dakika Yaşam Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Esra: Ne güzel bir çözüm aşırı kilo ver hapishaneden kurtul yaptıklarında yanına kar kalsın. Şimdi kardeşide bu yöntemle çıkar diger suçlularda aynı yolu izler hapishanelerde insan kalmaz ohhh mis gibi hayat 5 0 Yanıtla
  • Murat BEYDÜZ: benim arkadaşımın babası kanser olmuştu. doktor çıkamaz raporu verdi. cezaevinden cenazesi çıkmıştı. böyle bir sistem var ülkede. 0 0 Yanıtla

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