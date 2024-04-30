Nihal Candan\'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz

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Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene kasım ayında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklandı. Marmara Cezaevi'nde bulunan Nihal Candan anoreksiya hastalığı nedeniyle kilo kaybettiği ve bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğu gerekçesiyle doktor onayıyla tahliye edildi. Candan'ın serbest kalmasına müşteki avukatları itiraz etti.

NİHAL CANDAN CEZAEVİNE DÖNEBİLİR

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından konuyla ilgili belgeleri yayınlayarak "Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan'a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte o itirazın belgesi" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA KUAFÖRE GİTTİ

Cezaevinden çıktıktan sonra kendi imkanlarıyla evine giden Nihal Candan, tahliye olduktan sonra soluğu kuaförde aldı. Kanal D Ana Haber'e röportaj veren Candan "Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti. En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz tabi rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum" dedi.

KARDEŞİNİ GÖRMEYE GİTMEYECEK

Oldukça yorgun görünen ve bir deri bir kemik kalan Candan'ın yüzünden de çok kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Cezaevinde kitap okuyup televizyon izleyerek zaman geçirdiğini söyleyen Nihal Candan, yaşadığı travmalardan dolayı tutuklu bulunan kardeşi Bahar Candan'ı ziyarete gidemeyeceğini belirtti.