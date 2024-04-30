Real Madrid'in sezon başında renklerine bağladığı Milli futbolcu Arda Güler, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sunucunun sorularını yanıtlayan Güler, "Türkiye Ligi'nde en beğendiğin futbolcu kim?" sorusuna, "Ferdi abi" şeklinde yanıt verdi.
Fenerbahçe'den transfer olduğu eflatun-beyazlılarda bu sezon toplamda 8 maça çıkan milli yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'e 'Süper Lig'de en çok beğendiğin futbolcu kim?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika
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