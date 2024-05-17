İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen ''Yalancılar'' sesiyle irkildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen ''Yalancılar'' sesiyle irkildi

Geniş Video İzle

Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın Refah'taki saldırıların durdurulması talebi aleyhinde sözlü savunma yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Tamar Kaplan Tourgeman'ın ''İsrail kendini savunuyor'' demesi üzerine devreye giren bir katılımcı, ''Yalancılar'' diye bağırdı.

17.05.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın Refah'taki saldırıların durdurulması talebi aleyhinde sözlü savunma yaptı. Bir yetkilinin binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili "İsrail kendini savunuyor" demesi üzerine araya giren katılımcılardan biri "Yalancılar" diyerek çıkıştı.

YARDIM GEÇİŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYORLARMIŞ

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Tamar Kaplan Tourgeman, yaptığı sözlü savunmada ülkesinin Refah'a tıbbi gereçler ve gıda geçişini engellemediğini savundu. Uluslararası kuruluşların beyanlarının aksine İsrail'in Gazze'ye yardım geçişini kolaylaştırdığını iddia eden İsrailli hukukçu, havadan bırakılan yardımlar ile Güney Kıbrıs deniz koridoru gibi uygulamaların İsrail'in yardım ulaştırılmasında işbirliği yaptığının kanıtları olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'de sivilleri korumak için olağanüstü tedbirler aldığını savunan Tourgeman, "Sivillerin uyarılması, insani yardımlara ilişkin bilgi sağlanması ve mesajlar ile broşürler yardımıyla tahliye rotalarının bildirilmesi bunlar arasında yer almaktadır" açıklamasını yaptı.

İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen 'Yalancılar' sesiyle irkildi

İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve bu hakkın elinden alınmasının düşünülemez olduğunu savunan İsrailli yetkili, yargıçlara seslenerek, "İsrailli rehineler acımasız bir şekilde Refah'ta esir tutulurken, İsrail'in onları kurtaramayacağı iddia edilebilir mi? Hamas, Gazze'yi ayrım gözetmeyen saldırıları için bir saldırı merkezi olarak kullanmaya devam ederken İsrail'in bunlar aleyhinde kendisini savunamayacağı gerçekten iddia edilebilir mi?" diye sordu.

"YALANCILAR" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Tourgeman'ın İsrail'in sözlü savunmasını tamamladığı sırada mahkemedeki katılımcılardan biri "Yalancılar" diye bağırarak İsrail heyetini protesto etti. Katılımcılardan birinin "yalancılar" diye bağırdığı sırada canlı olarak yayınlanan anlar yarıda kesilerek mahkemenin logosu ekrana yansıtıldı.

İsrail\'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen \'\'Yalancılar\'\' sesiyle irkildi

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Güney Afrika, İsrail, Refah, Savaş ve Çatışma, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen ''Yalancılar'' sesiyle irkildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yusuf Çarman: Cani, Zalim oldukları kadarda KORKAK bir millet. 100 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Çocukları katlederek mi kendinizi savunuyorsunuz . 59 1 Yanıtla
    Şükrü null: İsrail'de, "Mizrahi" (Doğulu) olarak adlandırılan Arap ülkelerinden gelen Yahudi ailelere ait bebeklerin akıbeti onlarca yıldır tartışma konusu. Çoğunluğu Yemenli anne-babadan olan ve sayılarının bin 500 ile 5 bin arasında olduğu tahmin edilen bu bebekler 1948-54 arasında gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. 2 0
  • Sabri İnce: Dünya haritasını açalım . Ukrayna ve Filistin'in yerini değiştirelim ,bu kadar insan katledilirmiydi ?sormak isterim. 50 1 Yanıtla
    Hakan Ayhan: Ölenlerin hepsi Müslüman olduğu için dünya o yüzden sessiz,ve daha acısı islam alemi seyrediyor kıyamet alametleri… 33 1
  • Murat Avci: tam isabet.. 2 0 Yanıtla

22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:52:23. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen ''Yalancılar'' sesiyle irkildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement