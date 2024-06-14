Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile selamlaşıp kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan, zirve kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve bunu durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine de katıldı.

14.06.2024 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu" düzenlendi. Oturuma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nde bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

PAPA FRANCİSCUS'LA SOHBET ETTİ

Erdoğan, G7 Zirvesi kapsamında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile kısa süreli sohbet etti. Erdoğan ve Papa Franciscus arasındaki sohbet anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani bulundu. Öte yandan Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Franciscus ve Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani ile aile fotoğrafı çekimi sırasında da bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

ERDOĞAN, BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA DA SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan zirve kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve bu katliamları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını, zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi\'nde Papa Franciscus sohbet etti
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Lula Da Silva, Brezilya, Vatikan, Türkiye, İsrail, İtalya, Gazze, Lula, Papa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erhan Nas: akraba ziyareti 12 11 Yanıtla

23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:59:02. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement