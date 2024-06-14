Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı - Son Dakika
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Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı

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Eski Survivor yarışmacıları Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can'ın, dün akşam yapılan Survivor finaline çakarlı araçla gitmesi infiale yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarışmacıları çakarlı araçla götüren sürücüye para cezası kesildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, lüks aracın çakar/siren tertibatının da söktürüldüğünü ifade ederek, "Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

14.06.2024 22:41
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Aylardır devam eden Survivor All Star, dün akşam yapılan muhteşem finalle bitti. Finale katılan eski yarışmacılardan Yağmur Banda, Damla Can ve Sahra Işık'ın çakarlı araç kullanması tepki çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Survivor'ın İstanbul'daki büyük finaline yarışmacıları çakarlı araçla götüren sürücüye para cezası kesildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-18" başlığıyla yaptığı açıklamada, bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesine ilişkin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan görüntülere dair sivil trafik ekiplerinin çalışma yaptığını belirtti.

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI, ÇAKAR/SİREN TERTİBATI SÖKTÜRÜLDÜ"

Çalışma kapsamında araç sürücüsünün, ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığının tespit edilerek yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasında ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Survivor All Star, dün akşam yapılan büyük finalle bitti. Finale katılan eski yarışmacılardan Yağmur Banda, Damla Can ve Sahra Işık'ın çakarlı araç kullanması tepki çekti. 3 eski yarışmacı, bir erkeğin kullandığı çakarlı araçla finale yapıldığı yere gitti. Aracın önünde oturan Sahra Işık, arabaya takılan siren ve çakarı kullanarak diğer şoförlerden yol istedi.

O anları Instagram'dan yayınlayan yarışmacılardan Sahra'nın "Devam et, Survivor finale devam et" demesi de dikkat çekti. Videoyu yayınlayan Sahra Işık, paylaşımına "Çakar deyince ben" notunu ekledi.

Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, Damla Can, İstanbul, İtfaiye, trafik, Sahra, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • harun 8071: para cezası bunlar için hiç birşey. daha ağır yaptırım uygulanabilirdi. 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Candan: Ali desidero nun bir reklamı vardı eskiden derby maçlarda çıkardı, "ÇAKAR ÇALMAZ ÇAKAN ÇAKMAK" demek vatandaşa Tokai diye başka çakmak tokailer,, diyordu..?????????? vaybe yaşlanmışiz.. Almanya 5-1 yendi ya la?? 4 0 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: heee yendi çay koyuyorum o zaman 2 0 Erdinç Şimşek: ?????? 1 0

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