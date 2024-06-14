Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir

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Eyüpsultan Kemerburgaz'da ölümlü kazaya karışan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi yazar Eylem Tok ABD'de yakalandı. Eylem Tok'un olay yerinde yaralıların cep telefonlarını alıp yardım çağırmasına engel olduğunu hatırlatan Av. Bedia Teymur, "Bu ölüme taksirle teşebbüs etme suçunu oluşturmaktadır. Bu eylem başlı başına suçtur, asıl buradan yargılanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı. TCK 85. maddeye göre taksirle ölüme sebebiyetten yargılanan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar ceza alabiliyor.

EYLEM TOK VE OĞLU ABD'DE YAKALANDI

Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi ölümü kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğul ABD'de yakalandı. Haberi ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

EYLEM TOK HANGİ SUÇTAN YARGILANACAK

Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un Türkiye'ye iade süreci merak edilirken, yazar Eylem Tok'un hangi suçlardan yargılanacağı merak konusu oldu. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur yaptığı açıklamada, Eylem Tok'un kaza yerinde yaralıların cep telefonlarını alarak yardım çağırmalarını engellediğini, bunun sonucunda 1 yaralının hayatını kaybettiğini, bunun ölüme taksirle teşebbüs etme suçunu oluşturduğunu belirtti.

Teymur şunları söyledi: "Suçluyu kayırma. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'un 283 maddesinde düzenlenmiş bir suç tanımıdır. Buna göre, suç işleyen bir kişiye, araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

AVUKAT BEDİA TEYMUR: TOK'UN SUÇLUYU KAYIRMA SUÇUNDAN CEZA ALMAYACAĞI KANISINDAYIM

Eylem Tok olayına baktığımıza, Eylem hanım, kamera görüntüleri ve daha sonra kendisin de yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı üzere ölümlü bir trafik kazasının şüphelisi olan oğlunu soruşturma ve yakalanmadan kaçırdığı, şüphelinin ele geçirilmesini engellediği bu amaçla ona imkan sağlaması, görünüşte, TCK, 283. maddede tanımlanan suç fiili kapsamına girdiği görülüyor. Doğal olarak kanun maddesinde öngörülen fiili işleyen kimsenin yani Eylem hanımın "altı aydan beş yıla" kadar ceza istemi ile yargılanması beklenmektedir.

Ancak yine TCK'nın 283 maddesi 3 fıkrasında bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz şeklinde bir düzenleme mevcuttur. Dolayısı ile Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı şüphelinin altsoyu yani oğlu olması nedeni ile bu suçtan ceza almayacağı kanısındayım.

"KAZA YERİNDE YAPTIKLARI ÖLÜME TAKSİRLE TEŞEBBÜS ETME SUÇUNU OLUŞTURUYOR"

Eylem hanım, oğlunu, yurt dışına kaçırarak onun ele geçirilmesini engellenmesinden ziyade ziyade, basına yansıyan tanık beyanlarından okuduğumuz kadarı ile olay yerine gelerek, yaralılara yardım etmekten kaçınması, yaralıların cep telefonlarını alarak yardım çağırmamalarına engel olması, ve bunun neticesinde yaralılardan birinin hayatını kaybetmesi, kazadan ziyade kendisinin işlediği bağımsız bir suç teşkil etmektedir. Kesin olmamakla birlikte elbette mahkemede yapılacak araştırma neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar ile basında dolaşan bu bilgiler doğru ise, bu ölüme taksirle teşebbüs etme suçunu oluşturmaktadır.

"İKİ YILDAN ALTI YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR"

Taksirle insan öldürmede, Kişi; yaptığı eylemin sonucunda başka bir kişinin ölebileceği ihtimalini ön görüyor ise, ve eyleminin buna neden olabileceğini görmesine rağmen fiili işlemeye devam ediyorsa ve bu eylemin neticesinde olayımızda olduğu gibi ölümle sonuçlandı ise bu TCK Madde. 85 kapsamında suç teşkil eder ve kanun maddesi bu suçu iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile yaptırıma tabi tutmuştur.

Maalesef, Eylem tok olay yerinde kazazedelerin ağır yaralı olduğunu, acil yardım almaları gerektiğini görüp bilerek, yardım almalarına engel olmuştur. Kişisel kanaatim, bu eylem başlı başına suçtur, ve asıl buradan yargılanması gerekmektedir.

TAKSİRLE ÖLDÜRME

Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

AVUKAT BURAK EVCİ: KAÇMASAYDI EN FAZLA 1 AY İÇİNDE SERBESTTİ

Avukat Burak Evci ise şunları söyledi: "Bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu için burada 15 yıla kadar hapsi istenecektir. Diğer taraftan böyle kaçma olayı olmasaydı yaşının küçüklüğü, pişmanlık hükümleri kendisine ceza indirimi olarak yansıyacağı için muhtemelen karşı taraf bir taşkınlık yapmasın veya duygusal olarak zarar vermesin diye önleme tutuklaması yapılarak en fazla 1 ay içerisinde salıverilebilecekti. Fakat bu durumda kaçtıkları için cezai indirim sebepleri de muhtemelen uygulanmayacaktır.

"DAHA FAZLA CEZA ALACAK"

Bununla birlikte de kendisinin tutukluluk süreleri de uzayacak. Cezanın alt sınırından uzaklaşılarak hakkında hüküm verilmesi söz konusu olacak. Eğer kaçmamış olsalardı verilen ceza da para cezasına çevrilecek bu şekilde de erteleme müessesinden de yararlanılarak herhangi bir sorumluluğu olmayacaktı. Fakat şimdiki durumda daha da ağırlaştı. Sorumsuz bir annenin eylemi dolayısıyla bu çocuğun hayatı kararacak. Daha fazla ceza alacak. Adli siciline de bu şekilde işlenecek.

"BÜYÜK BİR HAKSIZLIK ORTAYA ÇIKMAKTADIR"

Annesi Eylem Tok bakımındansa her ne kadar TCK'nın 283. maddesine göre soruşturma başlatılmış olsa da ve yakalama çıkartılıp kırmızı bültenle aranıp Türkiye'ye teslimleri sağlanmış olsa da 283. maddenin 3. maddesine göre altsoy üstsoy yakınlığının olmasından bahisle kendisine herhangi bir ceza verilmeyecektir. Bu maddenin bir an önce kaldırılması, bununla alakalı yeni düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durumda büyük bir haksızlık ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca suçluyu kayırmanın cezalarının da artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu artırılmazsa ve cezasızlık sebepleri yer alırsa suçlunun adaletten kaçması saklanması için akrabaları tarafından yardım edilmesi söz konusu olacak. Bu da evrensel ceza hukukunun suçlunun bir an önce yakalanması, adaletin hızlı bir şekilde tesisi, kamu vicdanının rahatlatılması ilkelerine ters düşen bir kanun maddesidir.