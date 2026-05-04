Kadıköy’de “Yıldızlar Buluşması”: Başarıya giden yol öğrencilerle konuşuldu

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Yıldızlar Buluşması: Başarıya Giden Yol” başlığıyla düzenlenen program, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Okul Müdürü Mehmet Taşçı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, alanlarında uzman isimler, öğrencilerle buluşarak kariyer yolculuklarını ve tecrübelerini paylaştı.

İLHAM VERİCİ KARİYER HİKAYELERİ KONUŞULDU

Programa konuşmacı olarak Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Psikolog Dr. Serap Duygulu, Girişimci Fehim Ustaoğlu, Avukat ve Haberler.com ile Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Girişimci Damla Dadgar ve İş İnsanı Selda Palancı katıldı.

“İlham Verici Kariyer Hikayeleri” temasıyla gerçekleştirilen programa öğrenciler, öğretmeler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik; öğrencilerin mesleki vizyonlarını geliştirmeleri, ilham almaları ve hedeflerini daha güçlü belirlemeleri amacıyla düzenlendi.

HABERLER.COM’UN KURULUŞ HİKAYESİ ÖĞRENCİLERİ UMUTLANDIRDI

Farklı alanlardan gelen konuşmacılar, başarıya giden süreçte edindikleri deneyimleri aktararak öğrencilere mesleki gelişim, hedef belirleme ve disiplinli çalışma konularında önemli tavsiyelerde bulundu.

Haberler.com ile Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, öğrencilere Haberler.com’un Batman şehrindeki kuruluş hikayesini aktararak, çok zor şartlarda bile başarının inançla çalışarak kazanılabileceğini söyledi. Program sonrasında Bedia Teymur ile sohbet etme imkanı bulan öğrenciler, Haberler.com’un başarı hikayesinden çok etkilendiklerini belirterek, teşekkürlerini sundu.

ÖRNEK BİR MESLEK LİSESİ

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yer alan bölümler ve uygulama atölyeleri, öğrencilerin mesleki gelişimine önemli katkılar sunuyor. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü kapsamında faaliyet gösteren “Moda Lezzet Atölyesi”nin ardından kurulan “Moda Kahve Atölyesi”nde öğrenciler, farklı kahve türlerinin hazırlanması ve sunumu konusunda uygulamalı eğitim alarak deneyim kazanıyor