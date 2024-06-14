Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım

Geniş Video İzle

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kendisine konulan kanser teşhisinden sonrası ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Middleton, yeşillikler içinde çekilen bir pozunu paylaşarak Trooping The Colour etkinliğine katılacağını açıkladı. Tedavisinin birkaç ay daha süreceğini belirten Middleton, kendini iyi hissettiği günlerde çocuklarının okul hayatıyla ilgilendiğini de ifade etti.

14.06.2024 21:59  Güncelleme: 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanser teşhisi konulan Galler Prensesi Kate Middleton, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Middleton, yarınki Trooping The Colour etkinliğine katılacağını da duyurdu.

Kanser tedavisi göre Galler Prensesi Kate Middleton, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Middleton, yarın gerçekleşecek olan Trooping The Colour etkinliğine katılacağını açıkladı. Galler çiftinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda Middleton'ın yeşillikler içinde çekilen bir pozuna yer verildi.

Kanser Tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım

UZUN BİR SÜRE SONRA İLK KEZ HALKIN KARŞISINA ÇIKACAK

Galler Prensesi Middleton, fotoğrafına not da ekleyerek, tedavi sırasında iyi günleri ve kötü günleri olduğunu belirtti. 42 yaşındaki Middleton, eskisi gibi görevlerine dönmeyeceğini ifade ederek sadece önümüzdeki aylarda belirli bazı etkinliklerde yer alacağını söyledi.

Kanser Tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım

TEDAVİ SÜRECİNDEN BAHSETTİ

Galler Prensesi, tedavisi sürecine ilişkin olarak da "Kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günlerim var, kötü günlerim var. O kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. Bedeninizin dinlenme isteğine teslim olmak zorunda kalıyorsunuz. İyi günlerde de kendinizi güçlü hissedip bunun tadını çıkarmak istiyorsunuz." dedi.

Kanser Tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım

Tedavisinin birkaç ay daha süreceğini ifade eden Middleton, kendini iyi hissettiği günlerde çocuklarının okul hayatıyla ilgilendiğini ve evden çalışmanın keyfini çıkardığını satırlarına ekledi. Middleton, yarın düzenlenecek olan Trooping the Colours etkinliğine katılacağının da müjdesini verdi. Galler Prensesi, yaz boyunca belirli bazı etkinliklerde görüneceğini de vurguladı.

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton\'dan aylar sonra ilk paylaşım
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Kanser Tedavisi, Kate Middleton, Galler, Magazin, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:37:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement