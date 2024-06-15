15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "SMA" hastalığına dikkat çekmek için aracıyla eylem yapan ve köprünün kısa süreli trafiğe kapanmasına neden olan şahsın, gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekipleri tarafından ikna edilen bipolar hastası R. C. Ç. adlı şahsın gözaltına alınması kameraya yansıdı.

15.06.2024 00:03
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem yaparak köprüyü trafiğe kapatan şahsın gözaltına alındığı anlar görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bir şahsın bireysel eylemi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Aracına büyük harflerle "SMA" yazdığı görülen şahıs, eylem yaptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Avrupa-Anadolu istikametinde aracıyla yolu kapatan şüphelinin gözaltına alınmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Şahsın gözaltına alındığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
Köprüde "SMA" eylemi yapan R. C. Ç.

Öte yandan aracı ile "SMA" eylemi yapan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, kontrolden geçirilmek üzere polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı - Son Dakika
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