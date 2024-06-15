15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem yaparak köprüyü trafiğe kapatan şahsın gözaltına alındığı anlar görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bir şahsın bireysel eylemi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Aracına büyük harflerle "SMA" yazdığı görülen şahıs, eylem yaptı.

GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Avrupa-Anadolu istikametinde aracıyla yolu kapatan şüphelinin gözaltına alınmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Şahsın gözaltına alındığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Köprüde "SMA" eylemi yapan R. C. Ç.

Öte yandan aracı ile "SMA" eylemi yapan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, kontrolden geçirilmek üzere polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.