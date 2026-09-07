Zonguldak Çaycuma'da tren otomobille çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak Çaycuma'da tren otomobille çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Zonguldak Çaycuma\'da tren otomobille çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobil, yolcu treniyle çarpıştı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı, yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak'ta bir yolcu treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobille çarpıştı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yaşandı. Yılmaz K., idaresindeki Toyota marka 34 BAY 318 plakalı otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Zonguldak istikametine seyir halindeki yolcu treniyle çarpıştı.

Kazada araçta bulunan sürücü Yılmaz K.'nin yanı sıra Hanife K., Ayşenur K. ile ismi öğrenilemeyen iki yolcu daha yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Hanife K., ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücü ve araçta bulunan yolcuların Hatay'dan geldikleri ve Türkali köyüne seyir halindeyken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Çaycuma, Filyos, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak Çaycuma'da tren otomobille çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Çaycuma'da tren otomobille çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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