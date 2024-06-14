EURO 2024\'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya ve İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçta VAR kararları stadyumdaki ekranlara yansıtıldı.
Mücadelenin ilk 45 dakikası Almanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken İskoçya'da Porteus kırmızı kart gördü. Almanya ile İskoçya arasında oynanan karşılaşmada 2 kez VAR incelemesi yapıldı.
Almanya'nın iki penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapıldı. İlk VAR incelemesinde pozisyon ceza sahası dışında olduğu için iptal edildi, diğerinde ise penaltı verildi.
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