EURO 2024\'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya ve İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçta VAR kararları stadyumdaki ekranlara yansıtıldı.

HEKEM 2 KERE VAR'A GİTTİ

Mücadelenin ilk 45 dakikası Almanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken İskoçya'da Porteus kırmızı kart gördü. Almanya ile İskoçya arasında oynanan karşılaşmada 2 kez VAR incelemesi yapıldı.

KARARLAR EKRANA YANSITILDI

Almanya'nın iki penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapıldı. İlk VAR incelemesinde pozisyon ceza sahası dışında olduğu için iptal edildi, diğerinde ise penaltı verildi.