EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı - Son Dakika
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Spor

EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı

EURO 2024\'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya ve İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçta VAR kararları stadyumdaki ekranlara yansıtıldı. Mücadelenin ilk 45 dakikası Almanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken İskoçya'da Porteus kırmızı kart gördü. Maçta 2 kez VAR incelemesi yapıldı ve bu incelemeler sonucunda alınan kararlar stadyumdaki ekranlara yansıtıldı.

14.06.2024 23:24
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya ve İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçta VAR kararları stadyumdaki ekranlara yansıtıldı.

HEKEM 2 KERE VAR'A GİTTİ

Mücadelenin ilk 45 dakikası Almanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken İskoçya'da Porteus kırmızı kart gördü. Almanya ile İskoçya arasında oynanan karşılaşmada 2 kez VAR incelemesi yapıldı.

EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı

KARARLAR EKRANA YANSITILDI

Almanya'nın iki penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapıldı. İlk VAR incelemesinde pozisyon ceza sahası dışında olduğu için iptal edildi, diğerinde ise penaltı verildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Var Odası, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • şener akın: Bizim Türk hakemleri iyi izlesin maçları Mac nasıl yönetiliyor öğrensinler Her sene cinconu nasıl şampiyon yaparız diye dusunmesinler 23 6 Yanıtla
    Serkan Beyhan: KARDEŞİM ELİNE KOLUNA SAĞLIK NE GÜZEL YAZMIŞSIN ŞENER AKIN 10 2
  • YoH null: sacma 0 13 Yanıtla
    Emir Kozcu: saçma olan ne kardeş gizli kapaklı yapılmayan işler mi? 8 0
  • Çağdaş Sümer: biri çıksın Avrupa'da uygulanan kararları biz niye uygulamıyoruz topun içinde çip varmış ofsaytı belirleyen bizde hala önde mi arkada mı çizgide mi?????? 9 0 Yanıtla

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