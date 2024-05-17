Başörtülü hakimleri gören avukat, uyuşturucu davasını erteletti

Kaho Kroyf:

din görevlileri laik bir ülkede hangi esaslara göre görev yapıyorsa hakimler de aynı kurallara uymalı örneğin çarşafla bir polis görevi yapamaz ya da asker görev yapamaz

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Şükrü null: örnek olarak çarşaf mi aklına geldi. hâkim başörtüsü takmış. başörtüsüde yasak değil. 37 3