Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu davasında sanık avukatı, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtüleri olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu savunarak, hakimleri reddettiğini, dosyaya bakmamaları gerektiğini söyledi. Mahkeme başkanı, talebin değerlendirilmesi için duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.
Davanın duruşmasına tutuklu sanık Ufuk A. ile başka dosyadan tutuklu olan Serdar B. ve avukatları katıldı. Beyanların ardından mahkeme sanıklara söz verdiği esnada sanık avukatı Alperen Demirdiş reddi hakim talebinde bulundu. Gerekçesi sorulan Demirdiş, heyette bulunan mahkeme başkanının ve kadın hakimin başörtüsünün anayasaya ve laikliğe aykırı olduğunu söyledi.
Başörtülü hakimi reddeden avukat Alperen Demirdiş, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" dedi.
Mahkeme başkanı, reddi hakim talebi üzerine sanıkların savunmasını almayarak, duruşmayı durdurdu. Ardından verilen ara kararda, mahkeme başkanı ve üyesi hakkında red talebi sonuçlanıncaya kadar işlem yapılmamasına karar verilerek, duruşma 2 Temmuz'a ertelendi.
Öte yandan gelişme sonrası mahkeme heyetinin avukatın beyanına ilişkin Ankara 1 No'lu Baroya şikayette bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başörtülü hakimleri gören avukat, uyuşturucu davasını erteletti - Son Dakika
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