Başörtülü hakimleri gören avukat, uyuşturucu davasını erteletti - Son Dakika
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Başörtülü hakimleri gören avukat, uyuşturucu davasını erteletti

Başörtülü hakimleri gören avukat, uyuşturucu davasını erteletti

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu davasında sanık avukatı, başörtülü hakimlerin 'laikliğe aykırı' olduğunu savunarak, hakimleri reddettiğini söyledi. Mahkeme başkanı, reddi hakim talebi üzerine duruşmayı durdurdu ve duruşma ertelendi.

17.05.2024 16:28
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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu davasında sanık avukatı, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtüleri olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu savunarak, hakimleri reddettiğini, dosyaya bakmamaları gerektiğini söyledi. Mahkeme başkanı, talebin değerlendirilmesi için duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

"HAKİMİN BAŞÖRTÜSÜ ANAYASAYA VE LAİKLİĞE AYKIRI" İTİRAZI

Davanın duruşmasına tutuklu sanık Ufuk A. ile başka dosyadan tutuklu olan Serdar B. ve avukatları katıldı. Beyanların ardından mahkeme sanıklara söz verdiği esnada sanık avukatı Alperen Demirdiş reddi hakim talebinde bulundu. Gerekçesi sorulan Demirdiş, heyette bulunan mahkeme başkanının ve kadın hakimin başörtüsünün anayasaya ve laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

DURUŞMA ERTELENDİ

Başörtülü hakimi reddeden avukat Alperen Demirdiş, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" dedi.

Mahkeme başkanı, reddi hakim talebi üzerine sanıkların savunmasını almayarak, duruşmayı durdurdu. Ardından verilen ara kararda, mahkeme başkanı ve üyesi hakkında red talebi sonuçlanıncaya kadar işlem yapılmamasına karar verilerek, duruşma 2 Temmuz'a ertelendi.

AVUKAT BAROYA ŞİKAYET EDİLDİ

Öte yandan gelişme sonrası mahkeme heyetinin avukatın beyanına ilişkin Ankara 1 No'lu Baroya şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ankara, Hakim, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başörtülü hakimleri gören avukat, uyuşturucu davasını erteletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bilişim Hurda: o avukatın da diplomasını askıya almak lazım 211 42 Yanıtla
  • Murat Zor: kardeşim bırakıninsanlar ne isterse giysin. yıllarca onun eşarbı bunun eteği ötekinin bıyığı diyerek birbirimizi yedik bi gıdım yol alamadık değiştirin şu kafayı. Herkesin inancı kendine. O avukat kapalı bir rahibe ile tanışsa saygudan önünü ilikler. Biz islamiyeti araplık medeniyeti batılılık zannederek çoktann kaybettik. 165 10 Yanıtla
  • Murat denizli: avukatlığı dusurulmeli 144 21 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: din görevlileri laik bir ülkede hangi esaslara göre görev yapıyorsa hakimler de aynı kurallara uymalı örneğin çarşafla bir polis görevi yapamaz ya da asker görev yapamaz 18 114 Yanıtla
    Şükrü null: örnek olarak çarşaf mi aklına geldi. hâkim başörtüsü takmış. başörtüsüde yasak değil. 37 3 Ahmet null: carsaftan kastiniz ne? carsaf diyince ilk aklima yatagin uzerine serilen bez geldi. tesettur, yazma, başörtüsü vs. gibi terimler yerine ilk aklina carsaf geldiyse sen insanlari din, dil, irk, mezhep yönünden aşağılayarak "Nefret Suçu" işliyorsun. 11 3
  • REŞAT YILDIZ: Sanıklar belki de beraat edecekti. Avukat yüzünden yatmaya devam edecekler. 104 14 Yanıtla
  • Gakko 23: Değişmeyen zihniyet 45 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: O avukat hanıma Silivri’nin soğukluğunu anlatan kimse olmamışmı acaba 20 6 Yanıtla
    Selami Karagülle: Olmuş oda onlara cehennem ateşi nin sıcaklığından bahsetmiş 12 1
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