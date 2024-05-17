Yıllarca öz babasının istismarına uğrayan küçük kızdan dehşete düşüren video - Son Dakika
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Yıllarca öz babasının istismarına uğrayan küçük kızdan dehşete düşüren video

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14 yaşındaki bir kız çocuğu sosyal medyadan paylaştığı videoda babası tarafından yıllardır cinsel istismara uğradığını ve şiddet gördüğünü söyledi. Babasının kardeşiyle kendisini köpek kulübesine bağlayarak zincirle dövdüğünü öne süren çocuk, ''Babam, duştan çıktığında cinsel organına dokunmamı ve dudağımdan öpmek istiyordu. Ben bunları reddedince de şiddet görüyordum. Ölmek istemiyorum'' diyerek yardım çağrısı yaptı.

17.05.2024 18:51  Güncelleme: 18:54
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Sosyal medyada yayılan bir videoda 14 yaşındaki kız çocuğu, babasının kendisine cinsel istismar ve şiddet uyguladığını anlattı. S.Ö. isimli çocuk, "Sesimi duyun, ölmek istemiyorum" diyerek babasının sapkınlık derecesindeki hareketlerini açıklayıp kardeşiyle kendisini köpek kulübesine bağlayıp zincirle dövdüğünü öne sürdü.

"İSTEKLERİNİ REDDEDİNCE ŞİDDET GÖRÜYORDUM"

Babası H.Ö., tarafından iddiasına göre maruz kaldığı cinsel istismarı ve şiddeti anlatan S.Ö., "Annem, babam H.Ö.'dan sürekli şiddet görüyordu. 8 yıl önce ayrıldılar. Annem ve babam ayrıldıktan sonra kardeşim ve ben babamla kalıyorduk. Babam, duştan çıktığında cinsel organına dokunmamı ve dudağımdan öpmek istiyordu. Ben bunları reddedince de şiddet görüyordum. Babam kardeşimle beni köpek kulübesine bağlayıp, zincirle dövüyordu." ifadelerini kullanarak izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

"BABAMIN ZORUYLA ANNEANNEMİN EVİNİ YAKTIK"

Gazeteci Eşref Larsen'in sosyal medya hesabından duyurduğu videoda yetkililerden yardım isteyen çocuk, "Ölmek istemiyorum, kardeşimi kurtarın" diyerek şöyle devam etti: "Anneannemin evini babamın zorlamasından dolayı yaktık. Dayımın evine silahla saldırmamızı istedi ve bunu zorla yaptırdı. Babam, annemin akrabalarının görüntülerini almamızı istiyordu, kardeşimle bunu yapmayı reddedince şiddet görüyorduk.

"KARDEŞİM HALA BABAMIN YANINDA"

Babamın yanından kaçıp kurtuldum ama kardeşim hala babamın yanında. Kardeşimle beraber 2 defa evden kaçıp yurda sığındık. İki defa bizi babama teslim ettiler. Kardeşim şu an babamın yanında olduğu için benim dediklerimi doğrulamayabilir ama benim sesim gerekli yerlere ulaştığında babam gerekli yere kavuştuğu zaman ve kardeşim de ondan kurtulduğu an benim dediklerimi doğrulayacaktır." dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

"Sesim gerekli yerlere ulaştığında tüm detayları anlatacağım." diyen S.Ö., "Babamı şikayet etmeme rağmen hiçbir işlem uygulanmadı. Lütfen sesimi duyun. Böyle bir baba cezasız kalmamalı. Kardeşim hala işkence çekiyor. Ölmek istemiyorum." ifadeleriyle yetkililere seslendi.

Yıllarca öz babasının istismarına uğrayan küçük kızdan dehşete düşüren video

Sosyal Medya, Çocuk, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yıllarca öz babasının istismarına uğrayan küçük kızdan dehşete düşüren video - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mesut Kaya: irenç bir durum, acilen bu çocuklar koruma altına alınmalı. o aahlaksız da layık olduğu deliğe tıkılmalı. 89 2 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: İstanbul valimiz lütfen bu kızımıza da yardım edin 74 3 Yanıtla
  • Murat Dadalı: Allah rızası için yardım edin bu çocuğa Burak'ın mülteci beslemeyi kendi halkiniza sahip çıkın artık 58 1 Yanıtla
  • Osman Koca: eee daha ne desin bu cocuk.illa catıdanmı atlasın..el atın şu mevzuya. 55 2 Yanıtla
  • Kemsl: Lütfen çocuklarınıza temel dini eğitim sağlayın. Allah korkusu ve dini muhakeme olgusunu çocuklarınıza yerlestirin ki yoldan sapmasinlar 41 9 Yanıtla
  • Bilal Akarsu: Yeni Anayasa'nın konuşulduğu şu günlerde İdam cezasının da yer almasını istiyoruz artık. 45 2 Yanıtla
  • Mecoli: İnanmayın bir baba öz kızına bu şekilde yapmaz vardır bir şey 8 27 Yanıtla
  • Fatih Ersan: Allahım affet beni ama senin gibi yüce bir varlık neden böylelerini yaratır. Affına sığınarak soruyorum 26 6 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı: Bu olay kesinlikle olmuş ve de olabilir, kimse kusura bakmasın olayın kesinlikle araştırılması gerekiyor belki çocuk yalan söylüyor her olasılık olabilir, Allah'm çocuklarımızı korusun 26 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Eğer doğruysa, böyle baba ata olmasın. 11 0 Yanıtla
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