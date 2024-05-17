Yıllarca öz babasının istismarına uğrayan küçük kızdan dehşete düşüren video

3.Sayfa

Vücuduna enjekte ettiği ilaç sonu oldu, şüpheler tek bir isimde toplanıyor

"Anne beni bir şey ısırdı" diyen çocuk hastanede can verdi

Sosyal medyada yayılan bir videoda 14 yaşındaki kız çocuğu, babasının kendisine cinsel istismar ve şiddet uyguladığını anlattı. S.Ö. isimli çocuk, "Sesimi duyun, ölmek istemiyorum" diyerek babasının sapkınlık derecesindeki hareketlerini açıklayıp kardeşiyle kendisini köpek kulübesine bağlayıp zincirle dövdüğünü öne sürdü.

"İSTEKLERİNİ REDDEDİNCE ŞİDDET GÖRÜYORDUM"

Babası H.Ö., tarafından iddiasına göre maruz kaldığı cinsel istismarı ve şiddeti anlatan S.Ö., "Annem, babam H.Ö.'dan sürekli şiddet görüyordu. 8 yıl önce ayrıldılar. Annem ve babam ayrıldıktan sonra kardeşim ve ben babamla kalıyorduk. Babam, duştan çıktığında cinsel organına dokunmamı ve dudağımdan öpmek istiyordu. Ben bunları reddedince de şiddet görüyordum. Babam kardeşimle beni köpek kulübesine bağlayıp, zincirle dövüyordu." ifadelerini kullanarak izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

"BABAMIN ZORUYLA ANNEANNEMİN EVİNİ YAKTIK"

Gazeteci Eşref Larsen'in sosyal medya hesabından duyurduğu videoda yetkililerden yardım isteyen çocuk, "Ölmek istemiyorum, kardeşimi kurtarın" diyerek şöyle devam etti: "Anneannemin evini babamın zorlamasından dolayı yaktık. Dayımın evine silahla saldırmamızı istedi ve bunu zorla yaptırdı. Babam, annemin akrabalarının görüntülerini almamızı istiyordu, kardeşimle bunu yapmayı reddedince şiddet görüyorduk.

"KARDEŞİM HALA BABAMIN YANINDA"

Babamın yanından kaçıp kurtuldum ama kardeşim hala babamın yanında. Kardeşimle beraber 2 defa evden kaçıp yurda sığındık. İki defa bizi babama teslim ettiler. Kardeşim şu an babamın yanında olduğu için benim dediklerimi doğrulamayabilir ama benim sesim gerekli yerlere ulaştığında babam gerekli yere kavuştuğu zaman ve kardeşim de ondan kurtulduğu an benim dediklerimi doğrulayacaktır." dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

"Sesim gerekli yerlere ulaştığında tüm detayları anlatacağım." diyen S.Ö., "Babamı şikayet etmeme rağmen hiçbir işlem uygulanmadı. Lütfen sesimi duyun. Böyle bir baba cezasız kalmamalı. Kardeşim hala işkence çekiyor. Ölmek istemiyorum." ifadeleriyle yetkililere seslendi.