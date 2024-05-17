20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu yayımlandı

Geniş Video İzle

Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvuru duyurusunu yayımladı. Buna göre başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

17.05.2024 18:26  Güncelleme: 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen başvuru duyurusunu yayımladı. Bakanlık açıklamasında başvuruların 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı belirtildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Öğretmen adayları başvuru sürecinde atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri ili seçecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylarla bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusuyla atama ve göreve başlama açıklamaları, sözlü sınavların sona ermesi ve sonuçlarının ilanının ardından yapılacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli öğretmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Yönet: şimdiden hepimize hayırlısı olsun 6 3 Yanıtla

22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:56:33. #1.12#
SON DAKİKA: 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement