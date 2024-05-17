''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi - Son Dakika
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''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi

\'\'Diyanet\'te yöneticilere her gün etli yemek var\'\' iddiasına kurumdan açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı yemekhanesinde farklı yemek uygulamasının olduğu ve personellere daha yüksek ücretten, üst düzey yöneticilere ise daha düşük ücretten yemek verildiği iddiaları üzerine kurumdan açıklama geldi. Diyanet, iddiayı yalanlayarak yemekhane uygulamasının tüm personel için aynı olduğunu belirtti.

17.05.2024 20:13
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Diyanet İşleri Başkanlığı, "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" başlığıyla verilen bir gazete haberiyle ilgili açıklamada bulundu. Haberin gerçeği yansıtılmadığı belirtilen açıklamada personel ve üst düzey yöneticiler arasında da farklı bir yemek uygulamasının olmadığına yer verildi.

"İŞÇİLERE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERDEN PAHALI YEMEK VERİLDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Başkanlık açıklamasında başkanlık yemekhanesinde personele verilen öğle yemeği ücretlerinin Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından belirlendiği belirtildi. Mevcut durumda öğle yemeği maliyetinin 100 lira civarında olduğu, bu rakamın piyasa koşullarına göre değişiklik gösterdiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Başkanlığımız yemekhanesinde yemek yiyen memurlar için devlet katkısı + memur katkısı alınarak yemek hizmeti verilmektedir. 4/D kapsamında görev yapan daimi işçiler için ise yemek ücretleri günlük net 143,69 Türk lirası olarak işçi personele nakit olarak ödenmektedir. Bu itibarla daimi işçiler kendilerine günlük net olarak ödenen 143,69 Türk lirası yemek ücretinin 100 Türk lirasını yemek hizmeti aldıklarında ödemektedirler. Görüldüğü üzere, devletin yemek yardımı olarak vermiş olduğu ücretin altında bir rakam işçi personelden tahsil edilmektedir.

HERKES İÇİN TEK MENÜ UYGULANIYOR

Bu itibarla işçilere, üst düzey yöneticilerden daha yüksek fiyata yemek verildiği iddiası, gerçek dışıdır. Nitekim diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalarla ilgili mevzuat araştırıldığında haberin ne kadar yanlış ve gerçeklerden uzak olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi üst düzey yöneticiler için farklı yemek menüsü hazırlanması da söz konusu olmayıp Başkanlık Merkez Teşkilatındaki tüm personel için tek menü verilmektedir."

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa karaca: Evet diyanetle sorunları olanlar, acaba kimlerdir.bunlar ne kilise, ne havra, ne cem evleri ile hiç sorunu olmayanlardır. 36 24 Yanıtla
    Ali Arslan: Diyanet bu lüks satafat içerisinde musrifligin zirvesini yapıyor lüks araçlar konforlu yaşamlar, ve bu şartlar altında başkanı fakirlik Allah'a yakınlıktır diyor, gerçekten bu diyanet başkanı dönemi genclerde korkunç bir ateist deist tengrici patlaması var,aslında bu körpe zihniyetlerin neden böyle tercih ettiklerini de işte bu ortam özetliyor. 8 1
  • gökhan yılmaz: Sorarım size diyanette ne iş yapılıyor da işçiler var, hadi diyelim binada görevli hizmetli, teknik, temizlik, onlar işçi tamam. Memur ne iş yapıyor, din ile ilgili ne iş yapılıyor? Din manen, yani soyut bişey. Ne üretiyorsunuz, ekonomiye, devlete, millete ne katkı sağlıyorsunuz da dünya kadar bütçeniz var? Yazık bu milletin garibine, fakirine, kırkkanaat geçinenine, yazık. 34 16 Yanıtla
    Abdullah Kara: Cahile ne anlatsan boş..yüzbinlerce caminin kuran kurslarının olduğu bi kurumun merkezinde memur ne iş yapıyormuş.. 10 11 gökhan yılmaz: Onca Kur’an kursunun, Cami’nin ekonomiye katkısını soruyorum. Elbette işleyiş ve devamlılık için insan şart. 6 5 Alper Elma: nasıl ekonomiye katkı bekliyorsun ki. ne yapsınlar ticaretmi yapsinlar,camilerde birşeylermi satılsın sıkıntın ne senin diyanetle, hayırdır açıkça şöyle sorunun ne ne olsun istiyorsun 1 3
  • Ahmet burak: herkese et yanii 18 8 Yanıtla
  • Said Demir: Hergün etli yemek olduğunu yalanlamamışlar. Camiden yemekhaneye. 11 4 Yanıtla
  • Mustafa Naz: mevzu amacini asti .diyenet isleri baskanin bindigi araba konusu kapandi simdi bumu sorun.mevzu bindikleri araba yedikleri yemek degil amac kurumu zayiflatmak amaciniz nedir.. 4 6 Yanıtla
  • Murat Avci: her kurumda var yeni değil bu amirler tabakta garson getirir daha iyi porsyonlamayla, memurdan tabildotta sıraya girer alır yer tabi parasınıda öder haaa bazı kurumlar hariç DHM gibi olarak hem yüksek maaşlar alır ayrıca devletten yemek için ödenek alır.. ne güzel kimine göre dünya.. 4 1 Yanıtla

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