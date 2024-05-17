Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı - Son Dakika
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Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı

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İstanbul'da sık sık intiharla gündeme gelen Marmaray'da bir acı olay daha yaşandı. Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda bir kadın, kendini trenin altına atarak canına kıydı. Feci olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

17.05.2024 21:16  Güncelleme: 21:52
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Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda kendini raylara atan kadın trenin altına kalarak feci şekilde can verdi. İntihar olayı sonrası Marmaray seferleri durdurulurken kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Marmaray'da intihar! Kendini raylara bırakan kadın yaşamına son verdi

BİR ANDA KENDİNİ BIRAKTI

Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda saat 19.00 sıralarında iddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kendini aniden rayların üzerine bıraktı. O esnada geçmekte olan trenin altında kalan kadın feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

Marmaray'da intihar! Kendini raylara bırakan kadın yaşamına son verdi

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından bir süre duran Marmaray seferleriyle ilgili Marmaray sosyal medya hesabı 'X' üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Trenlerimiz saat 20.00 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

Marmaray\'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Galatasaray 1905: hergun intihar olayları yazık ya insanları ne hale getirdiler 49 8 Yanıtla
    Metin Öztürk: İntiharı kafaya koymuşsa ölmek için çeşit mi yok cihangir kardeş?Saçmalamışsın. 35 8 Cihangir Polat: Sebebini biliyormusunuz sucluyu soyleyin biz de bilelim? Trenlere guvenlik duvari yapilabilir.Peronlar boydan boya kapatilip tren gelince acilan kapilar yapilmali. 35 6 Cihangir Polat: Oncelikle sen sacmalamissin Metincik. Yazdigim yorum arkadasa cevap. Sana gelince, evet intihari kafaya koyuysa arkadasin yazdigi gibi he4seyin suclusu biri degil. Marmaray kullanan biriyim alinabilecek tedbiri yazdim. En azindan Marmaray intihar haberi olmaz artik. 13 12 Galatasaray Spor kulübü: Aynen öyle çok yazık 19 5 Metin Öztürk: Eğer şahıs intihar değilde kazayla düşüp vefat etmiş olsa o zaman önlem için yazdıkların dikkate alınabilirdi.Bence intihar haberi için yapılacak en saçma yorumu yaptığını kabul et ve kendini daha da rezil etmeden uzaa :) 0 0
  • Yunuss Bayern: Tek Sebebi Er…. 14 8 Yanıtla
  • Muttalip Tecir: 2002 den öncede intiharlar çoktu Ecevit hükümeti suçlanıyordu Şimdi kimi suçlamak kazım acaba 3 3 Yanıtla
  • Mustafa Akdemir: Ayrılık çeşmesinden ayrılmış yolcu üzücü bi olay kimbilir ne derdi vardı kalanlarına sabır versin Allah 5 0 Yanıtla
  • Kemal Demir: Yazık kim bilir ne sorunu vardı. 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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