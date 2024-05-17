Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi! İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi! İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde Şaban Er isimli vatandaşla aynı ismi taşıyan kişi, kimliksiz olarak gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Ancak ölüm raporu hazırlanırken yapılan hata nedeniyle hayatta olan Şaban Er kayıtlara ölü olarak geçti. 12 gün sonra yaşadığını kanıtlayan Er, yaşadığı zor süreci anlattı ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

17.05.2024 16:45  Güncelleme: 17:01
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Samsun'un Yakakent ilçesinde Şaban Er isimli vatandaşla aynı ismi taşıyan kişi, kimliksiz olarak gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Vefat eden kişinin ölüm raporu hazırlanırken yapılan hata nedeniyle hayatta olan Şaban Er kayıtlara ölü olarak geçti. 67 yaşındaki talihsiz adam 12 gün sonra sağ olduğuna dair belgeyi aldı. Er, yaşadığı zor süreci anlatarak "Yeniden doğmuş gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

ÖLDÜĞÜNÜ ECZANEDE ÖĞRENDİ

Emekli 2 çocuk babası Şaban Er, 3 Mayıs'ta ilaç almak için eczaneye gitti. İlaçlarının bir kısmını alan Er, eczacının kalanını 6 Mayıs'ta alabileceğini söylemesi üzerine evine döndü. Şaban Er, 6 Mayıs'ta yeniden eczaneye gittiğinde çalışanlar, ilaçlarını alamayacağını belirtti. Er, nedenini sorduğunda "Ölü görünüyorsun" dediklerinde şok yaşadı. Nüfus Müdürlüğü'nün yolunu tutan Er, buradan da aynı cevabı aldı.

İsim benzerliği sebebiyle ölü görünüyordu! Sağ olduğunu 12 gün sonra kanıtladı

12 GÜN SONRA YAŞADIĞINI KANITLADI

Şaban Er, konunun sebebini araştırdığında 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isim ve soy isimdeki Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini öğrendi. Yapılan yanlıştan dönüldü ve Şaban Er, 12 gün sonra Nüfus Müdürlüğü'nden "Sağ" olduğuna dair belge aldı.

İsim benzerliği sebebiyle ölü görünüyordu! Sağ olduğunu 12 gün sonra kanıtladı

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

Şaban Er "Bu olayı yaşadıktan sonra, ne yaşadığımdan bir şey anladım ne de nefes aldığımdan. Yavaş yavaş psikolojim bozulmuştu. Bu süreçte birçok kişi bana yardımcı oldu, fakat 12 gün boyunca çektiğim sıkıntıyı anlatmak zor. Eğer süreç daha uzun sürseydi, gerçekten akıl sağlığımı kaybedebilirdim. Bir yanlışlık sizi öldürebiliyor. Bu süreçte akrabalarım ve arkadaşlarım beni aradı. Nüfus Müdürlüğü'nden 'sağ' belgesi aldıktan sonra ilaçlarımı alabildim. Sağ belgesini aldıktan sonra yeniden doğmuş gibi hissettim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

İsim benzerliği sebebiyle ölü görünüyordu! Sağ olduğunu 12 gün sonra kanıtladı
İsim benzerliği sebebiyle ölü görünüyordu! Sağ olduğunu 12 gün sonra kanıtladı
İsim benzerliği sebebiyle ölü görünüyordu! Sağ olduğunu 12 gün sonra kanıtladı
Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi! İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Yakakent, Samsun, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi! İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Abuzer Yavuz: Bir haftalık haberi son dakika diye bize sunmayın 6 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Çok Şükür Bunuda Kimseye Kaptırmadık :) 3 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Dayı git husumetlin varsa kaldır ortadan. Yargılanma gibi bir lüksün yok 0 1 Yanıtla

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