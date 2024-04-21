Türkiye, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası\'nda Paris 2024 Olimpiyatları için kota aldı

Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takım, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı.
Antalya'da EXPO 2016 alanında düzenlenen organizasyonun karışık bayrak maraton yarışında, Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takım mücadele etti.
Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez ikilisi, yarışı 3.05.33'lik dereceleriyle 20. sırada bitirdi. Milli sporcular, bu sonuçla 22 takımın katacağı Paris 2024'e kota almayı başardı.
Bu branşta Francesco Fortunato ve Valentina Trapletti'den oluşan İtalya 2 takımı 2.56.45'lik dereceleriyle altın, Koki Ikeda ve Kumiko Okada'dan oluşan Japonya takımı 2.57.04 ile gümüş, Alvaro Martin ve Laura Garcia-Caro'dan oluşan İspanya takımı ise 2.57.47 ile bronz madalya kazandı.
Organizasyonda İtalya 2, Japonya, İspanya, Meksika, Brezilya, Avustralya, İspanya 2, Ukrayna 3, Fransa, İspanya 3, Çin 2, Çin, Kolombiya 2, Almanya, Kolombiya, Avustralya 2, Japonya 3, Hindistan, Meksika 2, Türkiye, Slovakya, Ukrayna 2 takımları Paris 2024'te mücadele etme hakkı elde etti.
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