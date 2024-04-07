İtalya\'ya 24 saat içinde 1.100\'den fazla göçmen kurtarıldı

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre, İtalya'ya 2023 yılında deniz yoluyla 157.661 göçmen ulaştı.

ROMA, 7 Nisan (Xinhua) -- İtalya'nın güney kıyılarında 24 saat içinde, 121'i refakatsiz çocuk olmak üzere 1.100'den fazla göçmen ve mülteci kurtarıldı.

Devlete ait Rai News 24 kanalına göre, Libya'nın Zuara ve Tajoura limanlarından hareket eden üç teknede bulunan 145 göçmen gece saatlerinde kurtarıldı. Akdeniz'in güneyinde daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda ise 797 göçmen kurtarıldı.

Ansa haber ajansına göre kurtarılanların çoğunluğu Bangladeş, Mısır, Suriye ve Filistin vatandaşlarından oluşuyor.

Sicilya'da Pantelleria, Marettimo ve Mazara del Vallo gibi çeşitli limanlara son 24 saat içinde onlarca başka göçmenin de ulaştığı bildirildi.

İyileşen deniz ve hava koşullarının, son birkaç gün içinde deniz yoluyla İtalya'nın güneyine gelenlerin sayısındaki artışı tetiklediği düşünülüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, gelen son göçmen teknelerinin tamamı Libya ya da Tunus limanlarından yola çıkarak Akdeniz'in güneyindeki tehlikeli suları aştı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, 4 Nisan itibarıyla 12.991 kişinin deniz yoluyla İtalya'ya ulaştığını, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 28.342 olarak kaydedilen rakamdan daha düşük olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre, İtalya'ya 2023 yılında deniz yoluyla 157.661 göçmen ulaştı.