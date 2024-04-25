Amazon, İtalya'da 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Amazon, İtalya'da 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı

Amazon, İtalya\'da 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı

Amazon, İtalyan Rekabet ve Pazar Garantisi Kurumu tarafından adil olmayan ticari uygulamalar nedeniyle 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Kurum, Amazon'un tüketicileri yanıltarak gereğinden fazla alışveriş yapmaya teşvik ettiğini belirtti. Amazon, karara itiraz edeceğini açıkladı.

25.04.2024 17:09
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Amazon, İtalyan Rekabet ve Pazar Garantisi Kurumu (AGCM) tarafından, adil olmayan ticari uygulamalar nedeniyle 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı. AGCM, bir uygulamanın hileyle tüketicilerin özgür iradesini kısıtladığını ve onları gereğinden fazla alışveriş yapmaya teşvik ettiğini belirtti. İşte o hile…

Amazon, İtalya Rekabet Kurumu tarafından 10 milyon euro para cezası aldı

Bu ceza, Amazon'un tüketicileri "tek seferlik satın alma" yerine "periyodik satın alma" seçeneğiyle yanıltması nedeniyle verildi. AGCM'nin açıklamasına göre, Amazon, web sitesinde satılan ürünlerde önceden belirlenmiş "periyodik satın alma" seçeneği ile tüketicileri yönlendiriyordu.

Amazon, İtalya'da 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı

Bu, hem Amazon'un kendi sattığı ürünlerde hem de Amazon Marketplace'te satılan ürünlerde geçerliydi. Kurum, bu uygulamayı tüketicilerin özgür ticari seçimlerini etkileyen haksız bir eylem olarak değerlendirdi.

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Amazon, bu karara karşı çıkacağını ve temyize gitmeyi planladığını açıkladı. Şirket, müşterilerin "Abone Ol ve Tasarruf Et" programı aracılığıyla ürünleri düzenli olarak alarak para ve zaman tasarrufu sağlayabildiğini savundu.

Ancak AGCM, Amazon'un bu uygulamasının tüketicilere açık bir şekilde sunulmadığını ve bu nedenle yanlış yönlendirme içerdiğini öne sürdü. Cezanın bir parçası olarak, Amazon, 2023 boyunca "Premium" teslimat modu için yanlışlıkla ücretlendirilmiş ve müşteri hizmetlerine şikayette bulunmuş tüketicilere 10 euro değerinde bir hediye kartı verecek.

Amazon, İtalya'da 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı

Şirket, aynı zamanda AGCM'nin bu kararı hakkında adli yollara başvurmayı planlıyor. Amazon'un bu davranışı, ticari uygulamalarını gözden geçirmesi ve tüketici haklarını daha açık bir şekilde koruması gerektiğini gösteriyor.

Bu ceza, Amazon gibi büyük e-ticaret platformlarının tüketicilere karşı sorumluluklarını artırması gerektiğini gösteriyor. Tüketiciler için, bu tür uygulamaların farkında olmak ve satın alma kararlarında dikkatli davranmak önemli. Peki siz bu cezayı haklı buluyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Amazon, İtalya'da 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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