İtalya'da Suriyeli genç kıza tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi - Son Dakika
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İtalya'da Suriyeli genç kıza tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi

İtalya\'da Suriyeli genç kıza tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi

İtalya'da iki kişi, 17 yaşındaki Suriyeli bir genç kızı alıkoyarak tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Kızın, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye gittiği, geçen yılki depremlerin ardından da Almanya’ya ulaşmaya çalıştığı bildirildi. İtalya’da yürütülen operasyonda gözaltına alınan bir Pakistan ve bir Afganistan vatandaşına insan kaçırma, gasp, cinsel şiddet, yaralama ve yasa dışı göçe yardım suçlamaları yöneltiliyor.

20.04.2024 17:07
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İtalya'da iki kişi, 17 yaşındaki Suriyeli bir genç kızı alıkoyarak tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Kızın, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye gittiği, geçen yılki depremlerin ardından da Almanya’ya ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

İtalya’da yürütülen operasyonda gözaltına alınan bir Pakistan ve bir Afganistan vatandaşına insan kaçırma, gasp, cinsel şiddet, yaralama ve yasa dışı göçe yardım suçlamaları yöneltiliyor.

İtalyan Ansa haber ajansının haberine göre, savaş sonrası Suriye’den kaçarak Türkiye’ye yerleşen aile, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Almanya’daki akrabalarının yanına gitmeye karar verdi.

Beş kişilik aile Slovenya’ya ulaştıktan sonra, insan kaçakçıları kadınlarla erkekleri ayırdı. Ailenin babası ile erkek çocuğu, Slovenya sınırına yakın İtalyan kenti Udine’de otoyola bırakıldı. Anne, büyük anne ve kız çocuk ise Reggio Emilia kentinde bir eve götürüldü.

Polisin İtalyan basınına verdiği bilgilere göre, insan kaçakçıları, reşit olmayan kız çocuğunu ayrı bir yerde tuttu ve ailesinden fidye talep etti. Bu süre içinde genç kıza cinsel saldırıda bulunulduğu, uğradığı şiddet nedeniyle kolunun kırıldığı belirtiliyor.

Aileden fidye almayı başaran insan kaçakçıları geçen yıl 30 Mayıs’ta genç kızı Lodi kenti yakınlarında bir benzin istasyonuna terk etti. Benzin istasyonu çalışanının polise haber vermesiyle soruşturma başladı.

İtalya polisinin, yaklaşık 11 ay süren operasyonu sonunda, dün bir Pakistan ve bir Afganistan vatandaşının gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltılardan biri İtalya’nın Modena kentinde, diğeri ise Hırvatistan’da yapıldı.

La Repubblica gazetesi, vakayla ilgili olarak Arnavutluk vatandaşı bir kadın hakkında da yakalama emri çıkarıldığını yazdı.

Lodi bölgesinin yerel gazetesi Il Cittadino’nun haberine göre, insan kaçakçılığı yaptıklarından şüphelenilen bu kişilerin izleri sosyal medyanın da yardımıyla bulundu.

Suriyeli aile ise daha sonra bir araya gelmeyi ve Almanya’ya gitmeyi başardı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İtalya'da Suriyeli genç kıza tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi - Son Dakika

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