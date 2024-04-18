Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile birlikte NATO üssünü ziyaret etti

Güncel

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ülkesine gelen İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile birlikte ülkenin doğusundaki NATO müttefik birliklerin konuşlandığı Novo Selo Askeri Üssü poligonunu ziyaret etti.

Radev ve Mattarella, İtalya'nın komutanlığını yaptığı çok uluslu harekat birliği personeli ile bir araya geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş açtıktan sonra oluşturulan birlikte ABD, Karadağ, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den askeri personel görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Radev, Novo Selo'da hizmet veren Bulgar askeri personeli ile buluşma sonrası basına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırısının ardından Bulgaristan savunma harcamalarını arttırdı ancak ordumuzda halen personel eksikliği var ve çoğunlukla eski Sovyetler Birliği (SSCB) üretimi silah ve ekipmanlara güvenmeye devam ediyor." dedi.

Radev, Ukrayna'daki savaştan dolayı askeri dinamikliğin devam ettiğini vurguladı.

Askeri alanda yatırım gerektiren reformların ve teknolojilerin öneminin Ukrayna'daki savaşta önemini belirten Radev, insansız hava araçlarının mühimmatla donatılıp nasıl tehlikeli silahlara dönüştüğünü kaydetti.