Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile birlikte NATO üssünü ziyaret etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ülkesine gelen İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile birlikte ülkenin doğusundaki NATO müttefik birliklerin konuşlandığı Novo Selo Askeri Üssü poligonunu ziyaret etti.
Radev ve Mattarella, İtalya'nın komutanlığını yaptığı çok uluslu harekat birliği personeli ile bir araya geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş açtıktan sonra oluşturulan birlikte ABD, Karadağ, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den askeri personel görev yapıyor.
Cumhurbaşkanı Radev, Novo Selo'da hizmet veren Bulgar askeri personeli ile buluşma sonrası basına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırısının ardından Bulgaristan savunma harcamalarını arttırdı ancak ordumuzda halen personel eksikliği var ve çoğunlukla eski Sovyetler Birliği (SSCB) üretimi silah ve ekipmanlara güvenmeye devam ediyor." dedi.
Radev, Ukrayna'daki savaştan dolayı askeri dinamikliğin devam ettiğini vurguladı.
Askeri alanda yatırım gerektiren reformların ve teknolojilerin öneminin Ukrayna'daki savaşta önemini belirten Radev, insansız hava araçlarının mühimmatla donatılıp nasıl tehlikeli silahlara dönüştüğünü kaydetti.
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 21.43'te merkez üssü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 13 sürücüye toplamda 153 bin 710 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ile tabancalara ait fişek ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Armutlu ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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