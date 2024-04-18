Togg CEO\'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X, T10F elektrikli sedanın satış tarihi, uygun fiyatlı B-SUV modeli Togg T8X ve firmanın Avrupa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu

Teknoloji

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, ilk modeli T10X için 20 bin satış sözünü tuttuktan sonra kurasız şekilde satış yapmaya başlamıştı. Akabinde şirket, T10F sedan modelini tanıtarak elektrikli araç dünyasında bir kez daha gözleri kendine çevirtmişti. Bugün ise Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X, T10F elektrikli sedanın satış tarihi, uygun fiyatlı B-SUV modeli Togg T8X ve firmanın Avrupa çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çift motorlu dört çeker Togg T10X ve uygun fiyatlı T8X ne zaman?

Gürcan Karakaş, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen test sürüşü programında basın mensupları ile bir araya geldi. Karakaş, şirketin gelecek planlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Çift motorlu dört çeker Togg T10X satış tarihi

Bilindiği üzere T10X için şu anda tek motor arkadan itişli seçenekleri var. Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada çift motorlu dört çeker versiyonun haziran-temmuz aylarında "limited edition" şeklinde satışa sunulabileceğini dile getirdi.

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Togg T10F sedan satış tarihi ve B-SUV T8X modelinin tanıtım tarihi

Togg CEO'su, Ocak 2024'te gerçekleşen CES 2024 fuarında tanıtılan Togg T10F fastback sedan modelinin satış tarihi için seneye bu vakitleri yani Mart 2025 – Nisan 2025'i işaret etti. Bununla birlikte Gürcan Karakaş, B segmentinde yer alacak uygun fiyatlı SUV modeli T8X'in de bu tarihlerde tanıtılabileceğini belirtti. Yani önümüzdeki yılın mart-nisan aylarında iki önemli gelişme yaşanabilir.

Togg Avrupa satışı nereden başlıyor?

Gürcan Karakaş, yurt dışındaki elektrikli araç pazarında yaşanan gelişmelere göre plan değişikliği yaptıklarını açıkladı. Buna göre şirket, ilk olarak İskandinav ülkelerden başlayıp Hollanda ve Belçika'ya, akabinde Avrupa'nın merkezine ( Almanya, Fransa, İtalya) doğru ilerlemeyi hedefliyordu. Ancak Çinli üreticilerin giderek yayınlaşmasıyla birlikte artık doğrudan merkez ülkelere girmeyi planlıyorlar.

Gürcan Karakaş'ın ilgili açıklaması şu şekilde;

"Birkaç yıl 'İskandinav ülkelerden başlar, Hollanda ve Belçika'ya, ardından yavaş yavaş bölgenin merkezine geliriz' demiştik. Bunu değiştirdik. Çünkü sektör çok hızlı gelişiyor ve Çinli markalar çok hızlı bir şekilde her yere yayılıyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya üçgeni tamamıyla dolmadan biz daha yolun başındayken oraya girme kararı aldık. Çünkü artık kendimizde de o gücü ve deneyimi de hissediyoruz."