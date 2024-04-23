Milli gururumuz Hakan\'ın takımı Inter, İtalya şampiyonu oldu

İtalya Serie A'nın 33. haftası Derby Della Madonnina'ya sahne oldu. Milan ve Inter, Giuseppe Meazza'da karşılaştı. Lider Inter, 18. dakikada Acerbi ve 49. dakikada Thuram'ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti ve puanını 86 yaparak ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Inter, ezeli rakibi Milan karşısında aldığı galibiyetle ligdeki 20. şampiyonluğunu ilan etti. İtalyan devi, bu zaferle birlikte ikinci yıldızı takmayı başardı.
Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde bir ilki yaşadı. Tecrübeli orta saha, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğu elde etti. Çalhanoğlu, daha önce kazandığı 2 İtalya Süper Kupası ve 3 İtalya Kupası'nın yanına Serie A kupası da ekledi.
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