Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği\'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2023 yılı mali genel kurul toplantısında, 2023 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. Birliğin 2023 yılında gerçekleştirdiği kuru meyve ve mamulleri ihracatının detayları da açıklandı. Rapora göre, Birliğin kuru meyve ve mamulleri ihracatının Türkiye genelindeki payı yüzde 18,6 olarak gerçekleşti ve en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Irak yer aldı.

19.04.2024 15:22
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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2023 yılı mali genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda, 2023 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

Genel kurul toplantısında divan başkanlığını Mehmet Mete Sezer, katip üyeliklerini ise Mehmet Kökten ve Bünyamin Tarık Aydın yaptı. GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen genel kurula TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM ve Bakanlık Temsilcileri ile kuru meyve ihracatçıları katıldı. Genel kurulda Birliğin 2023 yılı faaliyet raporu okunduktan sonra oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyet raporunu değerlendiren Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, "Birliğimizden yapılan kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2023 yılında 297 Milyon 192 Bin ABD doları olmuştur. 2023 yılı Birliğimiz kuru meyve ve mamulleri ihracatının Türkiye kuru meyve ve mamulleri ihracatı içindeki payı yüzde 18,6 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Birliğimiz toplam ihracatının yüzde 40,9'luk kısmını kuru kayısı, yüzde 37,2'lik kısmını Antep fıstığı, yüzde 9,1'lik kısmını diğer meyve kuruları oluşturmaktadır. 2023 yılı kuru meyve ve mamulleri ihracatımızı ülke grupları itibariyle değerlendirecek olursak; en çok ihracat yapılan ülke grupları içinde ilk sırayı 129 Milyon 834 bin dolarlık ihracatla Avrupa Birliği ülkeleri almıştır. İkinci sırada 42 milyon 210 bin dolarlık ihracatla Amerika ülkeleri ve 35 milyon 635 bin dolarlık ihracatla Orta Doğu Ülkeleri gelmektedir. En fazla ihracat yaptığımız ilk 4 ülke ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Irak olmuştur. 2023 Yılında Birliğimiz üyeleri tarafından 101 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı hedeflerimizi de yakalamak için önümüzdeki süreci çok iyi değerlendireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
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